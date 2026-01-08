Mostre d’arte, presepi, percorsi culturali e un concerto gratuito a Campobasso. Un’occasione per vivere la creatività del territorio
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, giovedì 8 gennaio si apre con una serie di proposte culturali in tutto il Molise. Tra mostre che raccontano la tradizione, percorsi d’arte contemporanea e celebrazioni dei grandi movimenti pittorici, la giornata offre anche spazio alla musica dal vivo con un concerto gratuito nel cuore di Campobasso. Un’occasione perfetta per immergersi nella creatività del territorio e scegliere l’esperienza più in sintonia con il proprio gusto.
MOSTRE
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRIEVENTI DELL’8 GENNAIO
Concerto gratuito dell’Alexian Group all’Auditorium Giovannitti di Campobasso.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
9 gennaio
Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.