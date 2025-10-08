Iscrizioni aperte per escursioni tra foliage, Trek Oil e MagnaTrekking. Weekend tra natura, cultura, tradizione e benessere

REGIONE – Anche se oggi il Molise si prende una pausa dagli appuntamenti, l’atmosfera è già in fermento per il fine settimana. Molisenews24.it ricorda che é tempo di iscrizioni alle escursioni per ammirare il foliage a Roccamandolfi o per partecipare al Trek Oil o al MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Il weekend sarà inoltre ricco di iniziative che intrecciano natura, tradizione, cultura e benessere.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

12 ottobre

“Di Borgo in Borgo” a San Massimo.

11 ottobre

Escursione in E-MTB e in MTB per osservare il foliage a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazione contattare il numero 328 739268.

Camminata in rosa a Duronia.

In occasione della Giornata della Poesia visita guidata al Museo delle Vestimenta a Campobasso.

Festa della mela a Castel del Giudice.

Festa d’autunno a Pietracatella.

Giornata delle Famiglie al museo: visite guidate, laboratori, ecc.

Trek Oil a Rotello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3406365979.

MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Per iscrizioni contattare il numero 3287319699.

Al Polo Fieristico di Larino Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese.

19 ototbre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.