Iscrizioni aperte per escursioni tra foliage, Trek Oil e MagnaTrekking. Weekend tra natura, cultura, tradizione e benessere
REGIONE – Anche se oggi il Molise si prende una pausa dagli appuntamenti, l’atmosfera è già in fermento per il fine settimana. Molisenews24.it ricorda che é tempo di iscrizioni alle escursioni per ammirare il foliage a Roccamandolfi o per partecipare al Trek Oil o al MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Il weekend sarà inoltre ricco di iniziative che intrecciano natura, tradizione, cultura e benessere.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 ottobre
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
12 ottobre
“Di Borgo in Borgo” a San Massimo.
11 ottobre
Escursione in E-MTB e in MTB per osservare il foliage a Roccamandolfi. Per informazioni e prenotazione contattare il numero 328 739268.
Camminata in rosa a Duronia.
In occasione della Giornata della Poesia visita guidata al Museo delle Vestimenta a Campobasso.
Festa della mela a Castel del Giudice.
Festa d’autunno a Pietracatella.
12 ottobre
Giornata delle Famiglie al museo: visite guidate, laboratori, ecc.
Trek Oil a Rotello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3406365979.
MagnaTrekking a CivitaCampomarano. Per iscrizioni contattare il numero 3287319699.
Al Polo Fieristico di Larino Raduno amatoriale del cane pastore abruzzese.
19 ototbre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.