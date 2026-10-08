Eventi dell’8 ottobre in Molise: mostra Agrosfera a Isernia, Festival del Diritto e Oktoberfest Monteganese

REGIONE – L‘8 ottobre propone in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra cultura, arte e tradizioni. Molisenews24.it ricorda che dalla mostra fotografica “Agrosfera” a Isernia agli ultimi incontri del Festival del Diritto e delle Scienze Politiche e del convegno dedicato alla ricerca artistica a Campobasso, fino ai sapori dell’Oktoberfest Monteganese, non mancano occasioni per vivere il territorio tra approfondimento, creatività e convivialità.

GLI EVENTI DELL’8 OTTOBRE

Mostre d’arte

Mostra Fotografica “AGROSFERA” ad Isernia: Un percorso visivo che celebra la tradizione e l’innovazione degli operatori della filiera agroalimentare italiana. Presso Living, in Via Molise snc; fino al 18 ottobre (da giovedì a sabato)

Alessandro Roma: La Pelle del Paesaggio (Termoli): Dal 10 ottobre 2026 presso la Fondazione MACTE (Museo di Arte Contemporanea di Termoli).

Elisa Giardina Papa: Blu a occhiu nuru (Termoli): Dal 23 ottobre 2026 al 30 gennaio 2027 sempre al MACTE. L’artista (vincitrice del Premio Mostra) porta un’esposizione personale dedicata alla storia dell’isola scomparsa nel Mediterraneo.

Convegni e Festival Culturali (Campobasso)

Festival del Diritto e delle Scienze Politiche: Si conclude oggi la seconda edizione dell’evento organizzato dal Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise. Gli ultimi panel e dibattiti istituzionali si tengono dalle 09:00 alle 13:00 presso l’Aula Vincenzo Cuoco (I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni).

Convegno “La Ricerca Artistica”: Ultima giornata di incontri presso il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi”. L’evento esplora la progettualità nei gruppi di ricerca tra ambiti accademici, scientifici e imprenditoriali. L’ingresso è libero

Sagre e sapori del territorio

Oktoberfest Monteganese a Montegano (fino al 10)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 ottobre

Oktoberfest a Fossalto (anche il 10)

Alle 20 concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise al Teatro Savoia di Campobasso

10 ottobre

Campobasso celebra la Giornata Nazionale del Camminare con dueeventi gratuiti (anche l’11 ottobre): trekking urbano tra i giardini cittadini e passeggiata naturalistica a Monte Vairano

A Castel del Giudice la 9ª Festa della Mela, due giorni tra prodotti biologici, street food, artisti di strada, visite guidate e valorizzazione del territorio

Sapor d’na vota a Spinete

Oktoberfest Bier Festival a Bonefro

A Breccelle “Ceramica in Borgata”, laboratorio creativo gratuito promosso da Breccelle Viva

11 ottobre

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno. In Molise protagonista Palazzo Magno a Campobasso

All’Auditorium Comunale di Via Elba,, appuntamento con Termoli Musica 2026. Sul palco il chitarrista e compositore Vito Nicola Paradiso

L’11 ottobre si apre la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone con “La Mandragola – Facetissima commedia dell’arte

Nuovo appuntamento per il Loto Link Festl Teatro del Loto di Ferrazzano: per Brecht

23 ottobre

Cantine Di…Vine a Guardiaregia (fino al 25)