I principali eventi in Molise di lunedì 9 dicembre 2019: a Campobasso si parla di welfare collaborativo, nuova giornata con la ‘Ndocciata e iniziativa per la diagnosi precoce

CAMPOBASSO – Al via una nuova settimana di eventi in Molise, dopo un ricco weekend “natalizio” vediamo cosa ci aspetta per questo lunedì 9 dicembre 2019. Partiamo da Campobasso dovere proseguono le mostre SinTesi all’Ex Gil e Presepi & Tradizioni al Museo dei Misteri (aperta fino al 6 gennaio 2020). In Piazza Vittorio Emanuele II ricordiamo come sia attiva dalle 11 la pista di pattinaggio. Prima delle tre giornate “Campobasso in rosa” con visite gratuite eseguite da specialisti medici volontario per la diagnosi precoce del tumore mammario alla donne dai 34 ai 49 anni (14.30 – 19.30) presso la sede del Comitato Regionale Molise – CRI in via Conte Verde, 3.

Presso il CIF Comune di Campobasso alle 18 “Welfare collaborativo, consumo critico e sviluppo sostenibile”. Il Festival sarà incentrato su diverse tematiche inerenti l’economia civile, il contrasto alla povertà economica e sociale, lo spreco alimentare, il benessere collettivo e il welfare collaborativo che rappresenta una risposta all’attuale crisi economica-assistenziale-sociale. Si discuterà circa i meccanismi che possono far nascere forme di welfare collaborativo, il consumo critico, l’educazione al gusto, la messa in atto di stili di vita responsabili, lo sviluppo sostenibile e la sua triplice dimensione: economica, sociale, ambientale. Al termine del Festival si stimolerà il dibattito finale tra i partecipanti (enti pubblici, enti del terzo settore e comunità) e sarà data l’occasione di lanciare proposte e raccontare le best practice messe in atto da cittadini, amministrazioni e imprese nell’ottica di un’economia civile in grado di favorire la cooperazione, la legalità, la solidarietà e la sostenibilità.

A Termoli alle 17.30 all’aula Adriatico dell’Unimol in programma letteratura e cibo con “Il sapore della letteratura e Territorio da leggere e da gustare” mentre in Piazza Monumento prosegue il Mercatino di Natale dove trovare anche i gioielli realizzati dagli utenti del CSE San Damiano. Prosegue fino al 12 gennaio 2020 la mostra di Giuseppe Uncini al Museo di Arte Contemporanea.

Nuova giornata con la ‘Ndocciata. Oggi in programma colazione e partenza per Campobasso. Visita guidata del centro storico di origine medievale. La sua attrazione principale è il Castello Manforte, costruito nel 1459. Nella parte più antica di Campobasso troviamo invece la Cattedrale del XIV secolo, dedicata a Santa Maria Maggiore e costruita da Andrea di Capua nel 1504. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per Termoli e visita guidata al Santuario di Santa Maria del Canneto, edificato nei secoli XI-XII dai monaci benedettini di San Vincenzo al Volturno e Montecassino. Al termine, raggiungerete una cantina vinicola che vi aprirà le porte alla scoperta della lavorazione e della produzione del buon vino che caratterizza questa terra, con una piccola degustazione e possibilità di acquisto. Al termine delle attività rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Nei locali del Santuario Madonna di Fatima dalle 16 alle 20 IX edizione della mostra del Presepe mentre a Ferrazzano alle 20.30 Ksenija Prohaska in Billie Holiday per Loto Link Festival – Lavori in Corso. Ksenija Prohaska, autrice ed interprete che ripercorre la vita di Billie Holiday un crescendo di emozioni, dall’infanzia fino al successo, alle difficoltà di una vita tra alti e bassi. La Prohaska, insignita del rango di Primattrice Nazionale Croata, è un’artista di livello internazionale che canta e recita con incredibile poliedricità, accompagnata al piano da Fabio D’Onofrio.

A Pietracatella nella biblioteca “Un albero in comune, addobbiamo l’albero” (17) mentre prosegue a Trivento l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.