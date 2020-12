Si dialoga sulla parola “Futuro” nell’Enciclica di Papa Francesco e Massimo Cacciari racconta Mantegna; online concerti di musica classica

Mercoledì 9 dicembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

EVENTI ONLINE

Cominciamo subito con l’incontro online, che avrà inizio alle ore 17, sulla parola “Futuro” nell’Enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla Cura della Casa Comune. Per registrarsi sarà sufficiente collegarsi al seguente link: https://zoom.us/meeting/register/tJMvd–trjwsGdKZLxEUL9TwP9PisgU4OB9R

Alle ore 18.00 in diretta sul canale Youtube del Museo Poldi Pezzoli, il filosofo Massimo Cacciari racconterà, insieme alla direttrice del Museo Annalisa Zanni e al curatore della mostra-dossier Mantegna ritrovato Andrea Di Lorenzo, l’intenso dipinto, nella sua nuova veste. Un racconto a tre voci per avvicinare il pubblico all’intensità dell’opera e ai suoi diversi gradi di lettura, non solo storico-artistica ma anche filosofica.

Come ogni giorno, dal lunedì la venerdì, alle ore 19:30 Santa Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale Youtube della Parrocchia San Francesco D’Assisi in Villaricca

Alle 20.00, sarà trasmesso in diretta dal palcoscenico del Fraschini il tradizionale concerto de I Solisti di Pavia, diretti da Enrico Dindo, in omaggio alla ricorrenza di San Siro, patrono della città di Pavia. Il concerto sarà fruibile gratuitamente sulla pagina Facebook del Teatro, su www.teatrofraschinilive.it (e sull’app Teatro Fraschini Live) e su Tele Pavia. La diretta resterà poi disponibile online per 48 ore. La scaletta prevede brani di A. K. Glazounov (Chant du Menestrel per cello e archi), A. Dvořák (Rondo per cello e archi), D. Popper (Requiem per tre celli e archi) e P. I. Čajkovskij (Serenata per archi)

Prosegue il ciclo di concerti del Teatro Carlo Felice di Genova, un’iniziativa che si svolge senza pubblico dal vivo, esclusivamente in TV e in streaming, a causa dell’emergenza sanitaria. ‘appuntamento di questa sera, alle ore 21, vede sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice il giovane Michele Spotti, violinista diplomato al Conservatorio di Milano e Direttore premiato in vari concorsi. In programma la “Polonaise” di Čajkovskij, la danza festosa che all’inizio dell’Atto III dell’Eugenio Onegin fa da contrasto all’amore mancato tra Eugenio e Tatjana, la Sinfonia dalla Semiramide di Rossini, uno dei “crescendo” rossiniani più irresistibili, e la più sperimentale e moderna delle sinfonie di Schumann: la n. 4 in re minore op. 120.

PROSSIMI EVENTI

Dando uno sguardo a quanto accadrà domani, giovedì 10 dicembre, ricordiamo che alle 15 si svolgerà l terzo webinar del 36° Convegno internazionale di agricoltura biodinamica promosso dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica in collaborazione con l’Istituto di Formazione APAB e l’Associazione Demeter Italia. Su www.convegnobiodinamica.it, su www.biodinamica.org, su www.agricolturabio.info e sulla pagina facebook dell’Associazione biodinamica www.facebook.com/associazioneagricolturabiodinamica/.

Alle 19 Roberto Vecchioni presenterà il suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”, sulla pagina facebook e sul sito di Flc Cgil. Intervengono Bianca Chiesa e Francesco Sinopoli. Modera Pino Salerno.