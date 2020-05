Si balla su Facebook con Maykel Fonts e altri grandi artisti. Sabato 9 maggio spazio anche a musica e fiabe

REGIONE – Sabato 9 maggio 2020 la nostra rassegna sugli eventi su Molisenews24 si proietta a quelli futuri visto che l’emergenza Coronavirus e le stringenti norme che vietano le manifestazioni hanno portato all’annullamento di quelli programmati in questi giorni. Suggeriamo una serie di appuntamenti online dalle pagine facebook e social in generale.

Sulla pagina Termoliwild (@termoli.wlid) troviamo in primo piano torna alle 17 Luca Canale con il canto libero direttamente dal salotto di casa. Alle 16 i racconti di clown Amelia dell’Associazione Sorridere Sempre Onlus….. ancora in giro nel mondo della fantasia con la scuola delle sorprese di Maria Vago e prima fiabe di Gianni Rodari. Alle 19 ospiti i maestri diplomati Alessio Zin ed Assunta Curcetti, i primi a portare la kizomba a Termoli. Dal 2014 insegnano la cultura Angolana in Molise e collaborano per il terzo Anno presso la malibù Academy. Come ogni anno organizzano nuovi corsi a chi si vuole avvicinare a questa disciplina. La coppia in questi anni, hanno partecipato anche a diversi eventi nazionali. Spettacolo di magia alle 21.30 con Mago Jeck.

Per Scrigni di Comunità alle 21 ci sarà ospite Vincenzo Notte della Pro Loco Castelpetroso. Per gli amanti della danza su Io ballo da casa Italia (@ioballodacasa) sei ospiti che si sfida a colpi di danza. Da una parte dalle 17 Marzena Maj, Niurka Aguero e Giada Liga e dall’altra Maykel Fonts, Mauro Tomatis e Roberto Bianchi.

Tra gli eventi nazionali segnaliamo dalle 15 Lorenzo Jovanotti sarà il protagonista di Non voglio cambiare pianeta su Rai play per parlare del futuro della musica. In occasione della Giornata Mondiale del Tumore ovarico, se ne parla alle 15 sui profili Facebook e Instagram di Freeda. Prosegue il format Pesaro-Italia lontani ma vicini: appuntamento con il virologo Roberto Burioni sul profilo Instagram del Sindaco Matteo Ricci. “Back to the life” sarà il brano protagnita della diretta Facebook e You Tube di Giovanni Allevi. Dalle 16 alle 17 Bobby Solo si esibirà per i suoi fans in diretta sulla propria pagina Facebook. Altri spunti si possono trovare online sulle pagine de L’Opinionista.

PROSSIMI EVENTI

Proseguono gli appuntamenti di Scrigni di Comunità domenica 10 con Antonini La Spina, Presidente nazionale UPLI. L’11 maggio live show di Marianna De Romo su Termoliwild.

