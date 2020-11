Donatella Di Pietrantonio e Sergio Bologna presentano i volumi. Live la IV Edizione della prima residenza internazionale di cinema in Italia

REGIONE – Lunedì 9 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata anteprima sui queli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione. Di seguito spazio anche ad alcuni eventi online selezionati.

ONLINE

Dalle 10.30 il Webinar “Negozi e Covid-19. Razionalità ed emozionalità per vincere la sfida”. Alle 17 presentazione della IV Edizione della prima residenza internazionale di cinema in Italia. In diretta streaming il team di Castello Errante – la prima residenza internazionale di cinema in Italia – assieme alle Ambasciate dell’America Latina, gli studenti e i professionisti coinvolti presenteranno al pubblico e alla stampa il programma e le novità della IV edizione del Progetto. Ospite d’eccezione sarà Giacomo Ferrara, padrino di Castello Errante e attore italiano divenuto celebre grazie al ruolo di Spadino nel famoso film Suburra, acclamato da critica e pubblico. Per partecipare alla presentazione basta collegarsi al link: https://us02web.zoom.us/j/88938372122 oppure puoi inviare una mail con Nome e Cognome all’indirizzo:comunicazione@castelloerrante-ric.it questo è l’Anno della Magia.

Presentazione del libro “Borgo Sud” di Donanella Di Pietrantonio alle ore 18 in diretta Facebook (https://www.facebook.com/events/752530691969388). Un pò di musica con Zizzu Dj & Teng Arredamenti dalle ore 18 su https://www.facebook.com/events/3695878120432819

Esce un’edizione speciale della rivista il Mulino dedicata ai 30 anni di riunificazione della Germania. Intervengono Mario Ricciardi, direttore della rivista, Regina Krieger, inviata del quotidiano Handelsblatt, e Fernando D’Aniello curatore degli articoli dalla Germania. Dalle 19 evento online in diretta su Zoom (ID: 927 0113 3734, passcode: kH6HQj) https://zoom.us/j/92701133734?pwd=aFpORlJBM0orcXVIeFNndmhiM2Mzdz09#success

Presentazione del libro di Sergio Bologna “Ritorno a Trieste. Scritti over 80 (2017-2019)”. Evento online dalle ore 18 su http://www.fondazionemarcobesso.it/

Eucaristia significa Ringraziamento: San Tommaso d’Aquino sulla Virtù della Gratitudine. Conferenza da Vivian Boland OP alle ore 19.55 su Facebook (https://www.facebook.com/events/649521505772029).