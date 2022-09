Festa della Madonna della libera ad Agnone; Festa dell’uva a Riccia. A Campobasso é visitabile la mostra “Frammenti di vita”

REGIONE – Venerdì 9 settembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino all’11 settembre 2022, nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

Presso il Circolo Sannitico a Campobasso fino al 15 settembre é visitabile la mostra “Frammenti di vita”…tra colori e matita”. Mostra di pitture e disegni di Vincenzo Rosa.

GLI ALTRI EVENTI DEL 9 SETTEMBRE

Per il mese di settembre l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha programmato un calendario variegato di eventi e incontri

Alle 17.30 Viti e vino in Molise a Riccia; permanenza e innovazione nell’era del cambiamento climatico

Festa dell’uva a Riccia con degustazione della Tintilla del Molisa.

Festa in onore della Madonna della Libera ad Agnone

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 settembre

Escursione alla scoperta della Montagnola Molisana tra il bosco magico della Grisciata. Punto di ritrovo Eremo Sant’Egidio ore 20. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare la Guida GAE Michele Permanente al numero 3287639268.

Trekking Eremo di San Luca a Pescopennattaro. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268

Festa in onore della Madonna della Libera ad Agnone

Festa dell’uva a Riccia

Terza edizione di Vigna in Festa presso l’Azienda vitiivinicola Travaglini a Guglionesi

A Matrice Festa di San Pio con la Sagra dei Cavatelli e dei custatel.

Alle 17 Enrico II a Campodipietra: spettacolo itinerante con corteo medievale con la partecipazione straordinaria di Fabio Fulco nei panni di Enrico II di Sassonia.

A Longarno Festa della luna: passeggiata in montagna e osservazione dei crateri lunari con telescopio. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3284718018.

A Cercemaggiore il Comitato di San Vincenzo Martire presenta il concerto di Federica Carta e Briga.

Alle 21.30, a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia, la Compagnia Teatrale Isernina “Cast! presenta 1943

11 settembre

Escursione a Monte Capraro, a Capracotta. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 366 362 8547 e 3287639268

A Torella del Sannio 14* Raduno di Fiat 500, auto e moto d’epoca

Nell’ambito della Festa dell’uva di Riccia, andrà in scena il Reverendo Podolico con la sua selezione musicale.

Alle 18.30, a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia, la Compagnia Teatrale Isernina “Cast! presenta 1943

A Cercemaggiore il Comitato di San Vincenzo Martire presenta il concerto dei New Trolls.

12 settembre

Festa dell’uva a Riccia

17 settembre

A partire dalle ore 17, con ritrovo davanti alla Fontana Fraterna, a Isernia, andrà in scena l’evento solidale Workout in silence. Per prenotarsi occorre contattare entro e non oltre lunedì 12 settembre i numeri 3494359693 (Mirco) o 3426020488 (Avis comunale).

15-16 ottobre

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice.