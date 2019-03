Quali sono le pagine o gruppi facebook per gli eventi in Molise? Alcuni consigli e indicazioni su cosa cercare nei social

REGIONE – Eventi e social, un binomio sempre più imprescindibile. L’informazione che circola sempre più rapidamente e canali come quello di Facebook pronti a dare le ultime a suon di locandine e descrizioni più o meno minuziose. Cercare di fare ordine non è sempre facile visto che spesso si snodano una serie di informazioni in modo talmente veloce e senza un criterio temporale che l’utente non sempre riesce a tenere tutto a mente. Per questo spesso consideriamo di grande importanza utilizzare la funzione del calendario offerta da questo social network.

Per il Molise, terra caratterizzata da tante piccoli paesi capaci di portare avanti con dedizione e orgoglio le proprie tradizioni non è sempre facile trovare una chiave di lettura visto che nelle ricerche per città sono riportati eventi sopratutto legati ai centri maggiori come Campobasso, Isernia e Termoli.

Così ci vengono incontro gruppi e pagine Facebook a tema, spesso anche con territori molto circoscritti dove sono riportati i principali eventi. Partiamo dalla pagina eventi Molise collegata al nostro giornale, Molisenews24, dove sono presenti tutte le news di questa data categoria quindi sia presentazioni che post evento. Ogni giorno tra i post di fb presenta anche quello che riepiloga i principali eventi del giorno e nel weekend questa rubrica raddoppia anche con quelli legati alla disco e serate danzanti più in generale.

Tra i vari gruppi e pagine presenti su Facebook abbiamo trovato come più completa quella dal titolo “Eventi, sagre e manifestazioni in Molise“. Nella sua immediatezza offre un quadro molto dettagliato dei singoli appuntamenti presenti anche in località minori. In alcuni casi alle locandine sono collegate alcune informazioni utili per il lettore per avere ulteriori dettagli.

Avete una pagina o gruppo Facebook sugli eventi del Molise e vuoi farcelo conoscere? Potete segnalarcelo inviandoci una mail all’indirizzo info@molisenews24.it