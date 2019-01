Eventi Molise del 23 gennaio 2019

In primo piano il seminario di ricerca e disseminazione della Memoria a Campobasso. Numerosi anche gli eventi serali nel capoluogo

Mercoledì 23 gennaio con nuovi eventi da seguire in Molise. Andiamo come di consueto a vedere i principali. Partiamo da Campobasso si parte dalla mattina ore 09:30 nella Sala Auditorium del Palazzo Ex GIL con il “Seminario di ricerca e disseminazione della memoria”. Il seminario si lega direttamente, anche in senso propedeutico, alle manifestazioni del prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria, il cui valore, dall’anno 2000, è divulgato e protetto da una legge nazionale, allo scopo di “ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (Legge 20 luglio 2000, n. 211, art. 1). Nel pomeriggio alle 17 presso Rock Music Shop master class con Nail Zaza, chitarrista statunitense originario dell’Ohio, Neil Zaza è conosciuto nel mondo per la sua tecnica sopraffina e per i suoi arrangiamenti di pezzi classici di Bach e di Mozart. Lo stesso artista sarà ospite dello Zeppelin Pub dove si esibirà dalle 22:30.

Tra gli altri appuntamenti serali quello al Mama’s Food & Cafè con il mercoledì universitario. Musica house e commerciale / revival nel locale, ingresso libero. Per gli amanti della musica jazz & bossa nova appuntamento al Caipira Cocktail Club e Brazilian Food dalle 21 con live jam session. In questa prima del 2019 Gerardina Tesauro, Nicola Cordisco ed Antonio Armanetti oltre a diverse jam session tutte da gustare. Al Kudetà primo appuntamento live con la voce di Marienne Solivan accompagnata dal piano mentre al Bahià Café si gioca con Il Cervellone.

A Isernia ore 19 ultima giornata di “Sfoglia il Cubo” presso il Bar Gelateri Oasi in via Molise 1. L’idea e opera di Edoardo Lalli è un’esposizione sui generis dove allo spettatore viene richiesto un coinvolgimento diretto.

A Termoli alle 18 incontro pubblico con la cittadinanza presso la Scuola dell’infanzia (via Volturno) per parlare della nuova raccolta differenziata. Alle 18:30 presso il FAPI – CAF e Patronato nuova lezione del corso di inglese mentre alle 20:30 allo Studio Yoga Parinama “Sospesi tra cielo e terra“.

Chiudiamo con Capracotta con il noto conduttore tv Massimiliano Ossini che alle 21 presso l’Hotel Monte Campo presenterà il libro “Kalipè”.

