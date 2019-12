Cosa fare in Molise, i principali eventi in Molise di martedì 17 dicembre 2019: a Campobasso “Dalla lettura dell’immagine alla post produzione”, ad Agnone mostra del costume femminile Agnonese

CAMPOBASSO – Martedì 17 dicembre con nuovi eventi in Molise, andiamo a vedere i principali partendo da Campobasso che presso l’Aula Fermi – Biblioteca UniMOL propone un Workshop dal titolo “Molise: dove il benessere batte forte”. Prosegue fino al 6 gennaio al Museo dei Misteri la mostra Presepi & Tradizioni dalle 16.30 alle 19.30. In Piazza Vittorio Emanuele II invece si potrà utilizzare la pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle ore 11. All’Aratro Unimol Galleria Gino Marotta in programma “Dalla lettura dell’immagine alla post produzione”. Il workshop di Gaspare Silverii dedicato alle applicazioni software più innovative per la fase di post produzione della fotografia paesaggistica. A seguire l’inaugurazione della mostra fotografica Foliage 2019 dei fotografi residenti del Giardino della Flora Appenninica.

Alle 19.30 presso la Chiesa San Paolo appuntamento con Chiese in musica: Perosi Flute Choire a cura del Conservatorio “Lorenzo Perosi”. In serata alle 21.30 nuovo appuntamento settimana con Il Cervellone Molise al Bahia Cafè

Ad Agnone presso Palazzo S. Francesco si svolgerà la mostra del costume femminile Agnonese mentre all’Auditorium istituto Comprensivo di Campomarino ore 17 Body Percussion.

Passiamo a Isernia dove prosegue al mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” allo Spazio Arte Petrecca.

IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima a Bagnoli del Trigno mentre a Trivento c’è l’albero ad uncinetto e il mercatino natalizio.

