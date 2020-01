Eventi Molise, weekend del 4 e 5 gennaio 2020

Nel programma eventi del fine settimana del 4 e 5 gennaio 2020 in Molise: omaggio a Fred Bongusto al Teatro Savoia, appuntamenti con la Befana

CAMPOBASSO – Quali eventi trovare in Molise in questo fine settimana del 4 e 5 gennaio? Andiamo come di consueto ad analizzare la situazione partendo dai principali centri urbani. A Campobasso prosegue il weekend la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Vittorio Emanuele II così come l’esposizione al museo dei misteri dei presepi i Giovanni Teberino (10:30-12:30 e 16:30-19:30). nel pomeriggio di sabato la bibliomediateca comunale ospita il laboratorio per bambini “Viaggio al centro dei misteri” (16.30) mentre alle 19 al Teatro Savoia ci sarà al omaggio a Fred Bongusto a cura dell’A.C. Queens Accademy. La sera si accende con il Plaza Café e la musica di dj Cesare Caccia oltre agli Heroes sin Viento con un loro live acustico al Blow-Up cafè. La Domenica invece alle 10 Natale al convitto Mario Pagano quindi nel pomeriggio tour enogastronomico Viaggio al centro dei misteri (17), il Teatro Savoia ospita Russia Eterna – Russian National Show GZHEL (18:30) mentre in piazza Pepe dalle 21 concerto dei Tintilia Boom Boom Blues Band. Al Cotton Club Robert James Blues Band in concerto (21) mentre al Mama’s Food & Cafè c’è l’Aperitivo dell’Epifania (dalle 18).

A Isernia è possibile seguire entrambi i giorni sia la mostra fotografica di Dalwin Kryeziu “1999/2019 – Venti anni di vita e libertà in Kosova” presso lo spazio arte petrecca, sia quella di Fotografia e Pittura di Giada De Santis e Valeria Vallone all’ex lavatoio (10:30-13:00 – 17:00-20:00). Nel pomeriggio di sabato alle 17 la biblioteca Romano ospita la presentazione del libro figli del Toro di Nicola Mastronardi quindi alle 17:30 in musica, ospita l’evento la ndocciata di Agnone il rito del Fuoco più grande del mondo dove parteciperà l’autore Domenico Meo. Allo Spazio Comune “Ru puzz” – Ex Lavatoio “Chi è prometea – Il femminile, l’atto creativo”, incontro con Alessandra Campo. In serata si balla al Roof Club con la musica di Fernando Costantini [Partisan].

Al Castello Svevo di Termoli prosegue “Impara con gli artisti molisani e…” (18-22) per entrambi i giorni così come le passeggiate nel borgo a cura di MeMo Cantieri Culturali e Associazione Culturale CreAmar (16). Il 4 alle 16 presepe di pietre in equilibrio live performance e dalle 18 inaugura Mordi & Fuggi. Il 5 invece serata danzante dedicata al caraibico alla Tropicana con Carlos Ramirez e Stella Petrarca special guest e la musica di dj Alex Latino.

Per l’intero weekend ad Agnone mostra del costume femminile Agnonese, a Trivento c’è l’albero ad uncinetto con il mercatino natalizio, a Bagnoli del Trigno l’IX edizione della mostra del presepe presso i Locali del Santuario Madonna di Fatima, a Ferrazzano Loto Link Festival – Lavori in Corso (20.30) e Gambatesa mostra di Maria Finelli in piazza Riccardo “Volti a Gambatesa”.

Sabato a Campomarino “Io sto con la Befana” presso il Palazzo Norante (16:30) e lo spettacolo teatrale “La famiglia Cimiciolla” al Teatro Parrocchiale (21). A Capracotta c’è “Cuappott a rota” in piazza (17.30), al Teatro Comunale K di Casacalenda c’è Frammenti di Teatro – Natale in casa Cupiello (21), nel centro storico di Macchiagodena Presepe Vivente della Solidarietà (19), alla Chiesa San Matteo Apostolo di Montenero di Bisaccia concerto di Natale del Coro Polifonico “V. D’Amore” (19), a Palata il Mago Salem in “Christmas Magic Show”, alla sala museale di Petrella Tifernina “Brindisi di buon anno” (20.30), a Palazzo Marchesale di Ripalimosani presentazione libro “Santa Benedetta, Santa Reparata e San Rocco” di Mariarosaria Di Renzo (17.15), all’Ex Edificio Scolastico di Salcito “Aspettando la Befana” con il Magico Mondo dei Burattini (17), alla Biblioteca Comunale di San Martino in Pensilis “Ri…scopriamo il passato – laboratori / Oggi scavo io” (16), presepe vivente a Torella del Sannio (17.30) e Christian Music Natale 2019 alla Chiesa di San Nicola di Bari a Vastogirardi (18).

Domenica a Palazzo Zurlo di Baranello concerto di beneficenza (19), a Bonefro “Aspettando la Befana” al Centro Santa Lucia (17) e Pasquetta in piazza Municipio (20), illusionismo e magia a Campodipietra (20), il canto della Pasquetta – l’arrivo della befana davanti la chiesa di San Michele Arcangelo di Campolieto (18), tombolata in parrocchia a Campomarino (21), ciaspolata a Monte Campo (9.30) e in via Carfagna Festa della Befana (17.30) a Capracotta, alla palestra scolastica di Castelmauro arrivo Befana e distribuzione doni (16), “Sogno di una notte di mezza sbornia” teatro a Cerro al Volturno (19.30), alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Fossalto NoteSparse in concerto: atmosfere di Natale, cena di beneficenza agli Antichi Sapori di Colombina a Frosolone (20), luminarie a Larino (17), presepe vivente a Montaquila (18), Gruppo Folk & Arrivo della Befana a Palato, tombolata alla sala consiliare di Pietracatella, rito della Pasquetta a Santa Croce di Magliano (17), Pizz’ e fogl’ a Trivento (18.30), in piazza V. Emanuele a Vastogirardi “É arrivata la Befana” (17), la Befana al Castello Pandone di Venafro, laboratorio creativo per bambini a cura di Me.MO Cantieri Culturali e giochi natalizi di comunità all’Aula Magna Scuola “Iacobucci” di Vinchiaturo.

