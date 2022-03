Sabato 12 marzo con palla a due alle ore 19, sul parquet del PalaFraraccio di Isernia ci sarà spazio per un’amichevole di lusso

ISERNIA – Il basket maschile di prima fascia torna ad abbracciare il territorio molisano. La nuova governance della Fip Molise, infatti, apre il 2022 con il botto e, sabato 12 marzo con palla a due alle ore 19, sul parquet del PalaFraraccio di Isernia ci sarà spazio – in una settimana all’insegna della Coppa Italia per i tornei della Lega Nazionale Pallacanestro – per un’amichevole di lusso tra il quintetto lombardo del Treviglio (A2) e la Virtus Cassino (B).

Entrambe le contendenti, peraltro, hanno un qualcosa di molisano: gli orobici hanno una proprietà filignanese, legata al main sponsor Gruppo Mascio, con presidente Stefano Mascio (titolare con i fratelli Paola, Emilio e Daniele dell’azienda title partner del club) e, quale componente del consiglio d’amministrazione, il volturnense Aurelio Morelli. Venafrano, invece, è il coach dei cassinati, ossia Luca Vettese.

Quarto nel girone Verde dell’A2, il Treviglio in piena corsa per i playoff ha nel proprio organico, tra gli altri, anche Brian Sacchetti, figlio del commissario tecnico dell’Italbasket Meo Sacchetti. Quattordicesimo team del girone D della serie B, invece, il Cassino si proietterà ai playout cercando di far emergere le qualità di un organico che ha nel totem Simone Bagnoli e nell’ala Federico Lestini due elementi particolarmente noti agli appassionati molisani.

La sfida tra i due team andrà a concludere una giornata aperta – tra le 15 e le 17 – da un evento legato al fronte del basket 3×3 ed aperto ai ragazzi e alle ragazze under 13 ed under 14 delle società molisane, kermesse figlia del lavoro in sinergia tra la delegazione pentra della Fip e la commissione regionale di settore. In queste ore, da parte della struttura tecnica del comitato, è iniziata la raccolta delle iscrizioni dei diversi quartetti (la scadenza è prevista ad horas) per la definizione della competizione.

L’alto intento promozionale dell’evento voluto dalla delegazione regionale della Fip Molise è ulteriormente testimoniata dalla previsione dell’ingresso libero all’impianto, fatte salve le disposizioni e le obbligazioni figlie della normativa di contenimento della pandemia da Covid-19.

La giornata – organizzata dal comitato regionale della Federbasket con il supporto del Blu Basket Treviglio – ha avuto il patrocinio di tutte le autorità politiche e sportive territoriali, nonché della stessa Lega Nazionale Pallacanestro, l’organismo di coordinamento dei tornei delle cosiddette minors.