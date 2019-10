“Il fenomeno del sovraindebitamento”, giornata informativa a Campobasso

Si svolgerà martedì 15 ottobre alle 17.30 presso la Sede confederale – Campobasso C.da Colle delle Api/Z.I.

CAMPOBASSO – Dopo la proficua esperienza maturata nel 2017 con il un corso di formazione per i “Gestori della crisi da Sovraindebitamento”, Confcommercio Molise, in collaborazione con l’ADOC Molise (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) e E&S srl come partner, propone martedì 15 ottobre 2019 una giornata informativa sul tema, dal titolo: “Il fenomeno del sovraindebitamento – La Legge n.3/2012 una possibile soluzione”.

La norma introduce nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di “sovraindebitamento” che è la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento le imprese commerciali non fallibili, le imprese agricole, le Start up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione), imprenditori/imprenditrici commerciali fallibili cancellati/e dal registro delle imprese da oltre un anno, consumatori/consumatrici; professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e, le società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali associati e, infine, le associazioni.

In sintesi, la finalità principale della Legge n.3/2012 è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che accertato, non può essere pagato. Si parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato. L’approccio è quindi di ottenere un equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

L’evento in programma dalle ore 17,30 presso la sede confederale a Campobasso vedrà i saluti di Paolo Spina (Presidente Confcommercio Molise), Irene Tartaglia (Direttore Confcommercio Molise) e di Nicola Lucarelli (Presidente della Scuola Forense del Molise). A seguire gli interventi di Nicola Criscuoli (Presidente Adoc Molise) e di Loredana La Porta (Erre e Esse srl). Il dibattito sarà moderato da Giuseppe Pezzente. A conclusione della giornata è previsto un rinfresco offerto dal Panificio Petrella Laurino “Il Pane di Matrice”.