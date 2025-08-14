Ferragosto 2025 in Molise: piogge e allerta meteo gialla

Temporali e calo termico in Molise per Ferragosto 2025: scatta l’allerta gialla. Mare mosso e instabilità pomeridiana nelle zone montane

CAMPOBASSO – Dopo settimane di caldo intenso e cieli tersi, il Ferragosto 2025 porta con sé un cambio di rotta sul fronte meteorologico in Molise. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 15 agosto, segnalando la possibilità di temporali sparsi, soprattutto nelle aree interne e montane.

Le temperature massime sono previste in calo, con valori più contenuti rispetto ai picchi roventi dei giorni precedenti. I venti saranno deboli ma con possibili rinforzi lungo la costa e sull’Appennino, mentre il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso.

Nel dettaglio, le prime ore del mattino potrebbero offrire qualche sprazzo di sole, ma già dal tardo mattino si attendono nubi cumuliformi e rovesci localizzati, in particolare sull’Ovest Molise e lungo la dorsale appenninica. Il pomeriggio sarà il momento più critico, con fenomeni temporaleschi più intensi e diffusi, accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

Nonostante l’instabilità, il weekend successivo dovrebbe riportare condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature estive ma più sopportabili. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto per chi ha in programma escursioni o attività all’aperto.

Un Ferragosto dunque all’insegna della variabilità, dove l’ombrello potrebbe rivelarsi più utile del costume da bagno. Ma come sempre, il Molise saprà offrire scorci suggestivi e atmosfere autentiche, anche sotto qualche nuvola.