Molise in musica: concerti top da Ferragosto a fine agosto 2025

Da Manu Chao a Ghali, agosto 2025 accende il Molise con concerti gratuiti e grandi nomi. Scopri tutti gli eventi musicali da non perdere

REGIONE – Il Molise si prepara a vivere un Ferragosto e una seconda metà di agosto all’insegna della musica live, con un calendario ricco di eventi gratuiti e artisti di fama nazionale e internazionale. Dai borghi dell’Alto Molise alle piazze costiere, la regione si trasforma in un festival diffuso, capace di attrarre tutte le generazioni.

Il 14 agosto si parte col botto: a Capracotta arriva Manu Chao, icona mondiale della musica alternativa, per un concerto che promette vibrazioni internazionali tra le montagne. Nella stessa serata, a Gambatesa, sarà Povia a salire sul palco per un evento gratuito dedicato al pop italiano.

Ferragosto si festeggia con Daniele De Martino a Pettoranello e Bobby Solo a Nuova Cliternia, entrambi in concerto gratuito. Il 16 agosto doppio appuntamento: i Gemelli Diversi si esibiscono a Cupone di Cerro al Volturno, mentre Fabri Fibra infiammerà Termoli con il suo rap tagliente.

La musica continua il 20 agosto a San Giovanni in Galdo con lo spettacolo gratuito “Mixed By Erry”, mentre il 22 agosto sarà la volta dei Nomadi a Rocchetta a Volturno, Gianmarco Carroccia a Sant’Elia a Pianisi e Crifiu a Santa Croce di Magliano.

Il weekend del 23 e 24 agosto vede Campobasso protagonista: sabato arriva Ghali, domenica Anna, entrambi attesissimi dal pubblico giovane. Nella stessa serata del 23, Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

Il gran finale di agosto non delude: il 26 agosto Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito, il 28 tornano i Matrioska a San Giovanni in Galdo, e il 31 agosto Lorenzo Fragola chiude il mese a Fornelli.

Una proposta musicale trasversale, che spazia dal cantautorato al rap, dal pop alla world music, e che conferma il Molise come una delle regioni più vivaci dell’estate italiana. Tra eventi gratuiti e location suggestive, il divertimento è assicurato.