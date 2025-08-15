Serate musicali ad Agnone e a Bagnoli del Trigno mentre si balla a Vastogirardi, Concerto gratuito di Bobby Solo a Nuova Cliternia
REGIONE – Oggi 15 agosto, giornata ricca di eventi in Molise. Molisenews24.it ricorda alcuni appuntamenti per vivere al meglio il Ferragosto. Questa sera il Molise si accende con la musica! Ad Agnone, la B.B. Orchestra anima Largo Sabelli con ritmi coinvolgenti, mentre a Bagnoli del Trigno si danza con I Cavalieri del Liscio in Piazza Umberto I. A Vastogirardi, serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele per gli amanti delle note sotto le stelle. E per chi cerca un’icona della musica italiana, imperdibile il concerto di Bobby Solo a Nuova Cliternia
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 15 AGOSTO
B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone.
Serata danzante con I cavalieri del liscio in Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno.
Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi.
Bobby Solo in concerto a Nuova Cliternia.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
Castel Del Giudice Buskers Festival.
Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.
Mercatino di San Rocco a Montemitro.
Tributo a Lucio Dalla in Piazza San Rocco a Palata.
Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.
Officina Summer Festival a Sepino.
i Gemelli Diversi in concerto a Cupone di Cerro al Volturno
Fabri Fibra a Termoli con il suo rap tagliente.
17 agosto
Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.
Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.
La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.
Officina Summer Festival a Sepino.
Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.