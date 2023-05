Festa della Mamma, da Poste Italiane una testimonianza dal Molise

L’esperienza di Dayana Venditti, attualmente sportellista ad Isernia: “Sono riuscita a portare a termine la gravidanza in serenità e a vivermi mio figlio per tutti i primi mesi di vita”

ISERNIA – Poste Italiane celebra la Festa della Mamma, in calendario domenica 14 maggio, promuovendo anche in Molise una serie di iniziative a sostegno della genitorialità. La testimonianza di Dayana Venditti, attualmente operatrice di sportello nell’ufficio postale di corso Garibaldi a Isernia, è un perfetto esempio dell’attenzione che l’azienda dedica ai propri dipendenti.

Trentacinque anni da compiere a giugno, una laurea in Statistica e informatica per le aziende e specialistica in Economa, management e finanza d’impresa, Dayana vive a Isernia con suo marito Dario ed è mamma di Elena (3 anni e mezzo) e Leonardo (10 mesi). È una delle 7 mamme dipendenti in Molise che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure previste nell’ambito delle politiche per la famiglia.

Assunta in Poste Italiane con contratto a tempo indeterminato nel 2020, è direttore monoperatore nell’ufficio postale di Roccasicura, ma dopo la maternità è rientrata “in distacco” nell’ufficio postale di Isernia 2 (corso Garibaldi) come operatore di sportello. L’attenzione di Poste Italiane al tema della genitorialità e alla figura materna si concretizza infatti anche attraverso la possibilità, per le neo-mamme, di lavorare in una sede limitrofa alla propria residenza durante il periodo di allattamento, fino al compimento di un anno del bambino.

Dopo la seconda gravidanza, Dayana è rientrata al lavoro a marzo. “Grazie a tutte le tutele previste dalla legge per le donne in gravidanza e per le neo mamme – spiega – sono riuscita a portare a termine la gravidanza in serenità e a vivermi mio figlio per tutti i primi mesi di vita, che sono fondamentali. Questo non è poco per una mamma che lavora. Sono consapevole che queste tutele nelle piccole aziende sono poco applicabili e per questo mi ritengo molto fortunata di far parte di un’azienda così grande come Poste Italiane”.

Sul suo lavoro. “Mi piace molto, perché mi consente di stare sempre a contatto con il pubblico e ogni giorno si presentano continuamente situazioni nuove da cui imparare e crescere. Inoltre è un lavoro che si concilia molto con la famiglia, in quanto lavorando solo la mattina posso dedicare il pomeriggio ai miei bimbi”.

Sulla difficile conciliazione tra famiglia e lavoro, infine. “Non è facile. Sicuramente ci vogliono tanti sacrifici, tanta organizzazione e collaborazione, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano. Ma tutto si fa se si vuole!”.

Tra le altre iniziative pensate da Poste Italiane per le neo-mamme, il percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Una cartolina per la Festa della Mamma. Poste Italiane in occasione della Festa della Mamma ha realizzato una colorata cartolina filatelica. In Molise la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Termoli (corso Mario Milano) e Isernia Centro (via XXIV Maggio), oltre che online su poste.it. Fino al 15 maggio, inoltre, sarà chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.