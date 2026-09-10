Festa dell’Avanti, a Campobasso confronto tra i leader del centrosinistra

CAMPOBASSO – Da Giuseppe Conte (foto) a Elly Schlein, passando per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. I leader del centrosinistra si troveranno a confronto, da oggi a domenica, a Campobasso, la città che ospiterà quest’anno la Festa nazionale dell’Avanti. Al centro dell’evento – dal titolo “La Sinistra è Avanti” – ci saranno innanzitutto le tre proposte socialiste su giovani, casa e lavoro autonomo, sulle quali Avanti Psi ha promosso durante l’estate una mobilitazione nazionale e una raccolta di firme. La scelta di Campobasso vuole inoltre porre al centro del confronto nazionale il Molise e il tema delle aree interne. “Abbiamo scelto Campobasso, con il nostro segretario regionale Marcello Miniscalco sapendo che sarebbe stata una scelta più difficile – le parole del segretario Enzo Maraio – Più difficile arrivarci, più difficile organizzare un grande appuntamento nazionale lontano dai circuiti abituali, più difficile richiamare l’attenzione. Ma abbiamo scelto le aree interne proprio per questo”.

Il capoluogo molisano sarà anche luogo di confronto “sul futuro del centrosinistra, sulla costruzione di un’alternativa alla destra e sulla necessità di dare organizzazione e rappresentanza politica alle diverse culture che possono contribuire ad allargare la coalizione”. E poi: “Abbiamo voluto una festa aperta, nella quale mettere insieme le diverse sensibilità del centrosinistra e discutere prima di tutto delle cose da fare per il Paese”, spiega ancora Maraio. “A Campobasso – aggiunge – porteremo le nostre tre proposte su giovani, casa e partite Iva, ma vogliamo anche affrontare il tema della coalizione. Pd, Movimento 5 Stelle e Avs sono fondamentali, ma per costruire un’alternativa competitiva serve organizzare anche quell’area socialista, riformista, civica e liberale che oggi esiste nel Paese e che deve trovare maggiore forza e rappresentanza”.