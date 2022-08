Festa del pomodoro di Montagano: il programma 2022

MONTAGANO – Il Comune di Montagano, in collaborazione con la Commissione De.C.O e con la Pro Loco “Faifoli Montagano”, sabato 27 agosto, organizza la sedicesima edizione della “Festa del pomodoro di Montagano”.

La manifestazione si aprirà alle ore 17, presso il Salone Belvedere di Via Roma, con il convegno dal titolo “Il pomodoro di Montagano De.C.O.: aspetti agronomici, economici e nutrizionali”. Ai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Tullo, del presidente della Pro Loco “Silvana D’Onofrio e dell’Assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere, seguiranno le relazioni degli esperti. Il Dott. Angelo Cappuccio, Tecnico Cia Molise, introdurrà la figura dell’Agrichef, il Dott. Sebastiano Delfine, docente di produzioni animali presso Unimol, illustrerà il profilo agronomico; il Dott. Luigi Mastronardi, docente di economia dell’ambiente e del turismo presso Unimol, illustrerà il profilo economico; il Dott. Daviinelli illustrerà l’aspetto nutrizionali. Le conclusioni sono affidate al Dott. Donato Campolieti, Direttore Cia Molise. Modera il Dott. Domenico Vitullo, membro della Commissione De.C.O. Ci sarà il confronto tra l’agrichef abruzzese Carla Di Crescenzo, proprietaria dell’agriturismo La Brocca di Guardiagrele e l’agrichef molisano Pasquale Felice, proprietario dell’agriturismo Casale Rosa di Vinchiaturo. I due agrichef proporranno due pietanze a base di pomodoro, esaltandone caratteristiche e gusto. Sulla terrazza del Belvedere, a partire dalle ore 18,00 saranno allestito il mercatino con prodotti tipici locali. Al convegno seguirà la sagra, in Via Roma, con degustazione di piatti preparati con pomodoro. La serata sarà animata dal concerto della band “Sonata Balorda”, in piazza mercato. In caso di condizioni climatiche avverse tutti gli eventi si terranno presso il salone Belvedere di Via Roma