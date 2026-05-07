Festa di San Michele Arcangelo 2026 a Baranello: programma

Dal 7 al 9 maggio con fiera‑mercato, celebrazioni religiose, processione, fuochi pirotecnici, concerto dei Collage ed Exotic Night
BARANELLO – Baranello si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, Patrono del paese, che dal 7 al 9 maggio animeranno il borgo con appuntamenti religiosi, musica, tradizione e partecipazione comunitaria. Una festa che apre simbolicamente la stagione degli eventi in piazza del Molise, richiamando residenti, visitatori e devoti.
La giornata di giovedì 7 maggio si apre alle 7:30 con l’attesa fiera‑mercato, che torna a colorare le vie del paese. Alle 19:00, nella Chiesa Madre, si terrà la Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle istituzioni e delle associazioni del territorio. In serata, alle 20:30, spazio ai giovani e agli appassionati con la terza edizione di “Stasera mi esibisco… con il mio strumento”, una serata musicale aperta a tutti, con premi per i partecipanti.
Venerdì 8 maggio la festa entra nel vivo: alle 9:00 risuonerà per le strade il tradizionale Concerto Bandistico Città di Gambatesa, seguito alle 11:00 dalla Celebrazione Eucaristica. Il momento più atteso della giornata è alle 18:00, con la Solenne Celebrazione presieduta da Mons. Biagio Colaianni, seguita dalla processione e dallo spettacolo di fuochi pirotecnici. La serata si chiuderà alle 21:30 con il concerto live de I Collage, tappa del Rinasco Tour.
Sabato 9 maggio, gran finale in Piazza Santa Maria con Exotic Night, a partire dalle 22:00: sul palco TABAC DJ, Francesco De Luca e la special guest Jerina DJ, per una notte dedicata alla musica e all’intrattenimento.
Tre giorni intensi che uniscono spiritualità, tradizione popolare e momenti di festa, confermando Baranello come uno dei centri più attivi e identitari del panorama culturale molisano.