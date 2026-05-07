Tra Campobasso, Termoli e Baranello. Mostre, inaugurazioni, proiezioni, webinar e l’avvio della Festa di San Michele Arcangelo

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che Campobasso apre il 7 maggio con una giornata densa di cultura, memoria e partecipazione civile, mentre il territorio molisano si muove tra inaugurazioni, proiezioni, arte contemporanea e tradizioni popolari. Al centro rimane la grande mostra nazionale Made in Italy – Impresa al Femminile, visitabile fino al 20 maggio alla Fondazione Molise Cultura, ma il calendario odierno intreccia linguaggi diversi: dall’economia familiare ai musei, dal cinema sociale all’arte, fino alle feste patronali che segnano l’inizio della stagione estiva nelle comunità locali.

La mattinata si apre con i webinar di Poste Italiane dedicati alla gestione consapevole del denaro, mentre in città prende forma un percorso che unisce memoria e cultura: l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo di Palazzo Pistilli, la proiezione del documentario su Mario Paciolla e la presentazione del progetto “MiReLLa”, che affronta con delicatezza il tema dell’Alzheimer.

Non mancano gli appuntamenti dedicati ai giovani, con il progetto “Prossimi” nella Sala Consiliare della Provincia, mentre Termoli accende la scena artistica con l’inaugurazione della collettiva “5 Dipinti”. A Baranello, invece, si apre la tradizionale Festa di San Michele Arcangelo, tra devozione, comunità e l’apertura straordinaria del Museo Civico Giuseppe Barone.

MOSTRE

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso

GLI ALTRI EVENTI DEL 7 MAGGIO

Webinar di Poste Italiane: alle 10:00 il webinar “I conti di casa”, dedicato alla gestione del bilancio familiare, e alle 16:00 l’incontro su “La gestione del credito”, con consigli pratici per pianificare progetti personali e utilizzare in modo responsabile strumenti di risparmio e finanziamento

Campobasso

Inaugurazione Museo Palazzo Pistilli (ore 16:30): Presso l’Auditorium di Palazzo Japoce (Salita San Bartolomeo, 10), si terrà la conferenza inaugurale del nuovo allestimento del Museo di Palazzo Pistilli, seguita da una visita guidata alle collezioni.

Proiezione Documentario su Mario Paciolla (ore 18:00): Un evento di approfondimento dedicato alla memoria del cooperante italiano, con dibattito alla presenza dei genitori.

“MiReLLa” (ore 18:30): Presso il Circolo Sannitico, viene presentato questo progetto che racconta con sensibilità il tema dell’Alzheimer attraverso il legame tra amore e memoria.

Mostra “Made in Italy: impresa al femminile”: Continua l’esposizione presso la Fondazione Molise Cultura (Via Gorizia, 2), visitabile gratuitamente dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Presentazione Progetto “Prossimi” (ore 11:00): Nella Sala Consiliare della Provincia si terrà l’incontro dedicato ai giovani e all’ascolto del territorio.

Termoli

Mostra “5 Dipinti” (ore 20:00): Inaugurazione dell’esposizione collettiva d’arte contemporanea presso il Centro Culturale IL CAMPO (ospitata nel 10 punto 5 bar caffetteria, via Martiri della Resistenza). In mostra opere di Bruno Aller, Fabrizio Campanella, Marisa Facchinetti, Renato Marini e Achille Pace.

Baranello (CB)

Festa di San Michele Arcangelo: Iniziano oggi i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, uno dei primi grandi appuntamenti della stagione delle feste in piazza molisane. È prevista anche l’apertura straordinaria del Museo Civico Giuseppe Barone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

8 maggio

Vinchiaturo, incontro su acqua, territorio e agricoltura

Festa di San Michele Arcangelo ad Aquevive Collecroce

Festività in onore di San Michele Arcangelo a Ferrazzano: in serata musica Anni ’50 in compagnia dei The Fuzzy Dice

Tradizionale Parata dei Fucilieri di San Nicola a San Giuliano del Sannio (anche il 9)

Alle 18 presso l’Auditrorium dell’Istituto Comprensivo Petrone va in scema la commedia “Before Shakespeare”

Alle 19, presso l’Auditorium “A. Giovannitti” – Palazzo GIL, a Campobasso, proiezione speciale di Gloria!

A Baranello, in occasione della Festa di San Michele Arcangelo, concerto de I Collage

9 maggio

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Alle 18:00, la Fondazione Molise Cultura a Campobasso ospiterà la presentazione del volume “I cento anni del teatro Savoia e la storia di un musicista” di Giuseppe Tabasso,

10 maggio

Bicincittà a Campobasso

Festa in onore di Santa Lucia a Macchiagodena

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scema “Eclissi di maggio”

Alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena la commedia “Filomena Marturano”

Alle 18.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma a Fossalto

11 maggio

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli