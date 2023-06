Festival dei Misteri, a Campobasso è il giorno di Mannarino

CAMPOBASSO – Tutto pronto a Campobasso per Mannarino che si esibirà stasera, 10 giugno, all’area eventi di Selva Piana in occasione del Festival dei Misteri. Il cantautore romano terrà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”. Le prevendite sono attive sulle piattaforme Ciaotickets e Ticketone oltre che nei punti vendita abituali. Il costo del biglietto è di 10 euro più un euro per i diritti di prevendita.

A 10 anni dal primo tour “Corde”, Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.