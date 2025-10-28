FIALS Molise incontra Roberti: sanità più vicina ai lavoratori

Presentato alla Regione il progetto FIALS Molise per rafforzare la sanità: più ascolto, rappresentanza e soluzioni concrete per i professionisti del settore

CAMPOBASSO – Una delegazione della nuova FIALS Molise è stata ricevuta presso la sede della Regione Molise in Via Genova dal Presidente Francesco Roberti. L’incontro ha rappresentato la prima occasione istituzionale per illustrare il nuovo progetto organizzativo e programmatico del sindacato sul territorio regionale.

La delegazione, espressione delle tre nuove Segreterie territoriali, ha presentato al Presidente una realtà composta da 23 professionisti tra infermieri, OSS, tecnici sanitari e amministrativi, presenti quotidianamente negli ospedali e nei servizi territoriali della Regione. Una rete capillare pronta ad ascoltare le istanze dei lavoratori, a raccoglierle e a portarle sui tavoli istituzionali competenti per ottenere risposte concrete e immediate.

Il Presidente Roberti ha accolto con interesse le linee programmatiche illustrate, condividendo i valori e gli obiettivi alla base del rilancio della FIALS Molise. Il confronto ha evidenziato la comune volontà di contribuire all’individuazione di soluzioni efficaci alle difficoltà che la sanità molisana sta affrontando, promuovendo una collaborazione basata su analisi, coinvolgimento, segnalazioni puntuali e dialogo costante.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Presidente una lettera firmata dal Segretario Generale, che ha espresso gratitudine per la disponibilità dimostrata da Roberti nel sostenere questo nuovo percorso sindacale.

La FIALS Molise esce da questo appuntamento istituzionale ancora più convinta che la strada intrapresa sia quella giusta: rafforzare la rappresentanza dei professionisti della sanità e garantire un futuro più solido ai lavoratori e agli iscritti, nell’interesse dell’intero sistema sanitario regionale.