Final Eight di Coppa Italia: i risultati del 30 marzo 2023

CAMPOBASSO – Tanta velocità, agonismo e forti emozioni sin dal primo quarto di finale delle Final Eight di Campobasso, che regala alla Famila Schio il passaggio alle semifinali. Le orange, che come cantano i tifosi al termine non mollano mai, e Ragusa ci mettono piglio e determinazione con le venete che provano a dare degli strappi in più di una circostanza e prendendo poi un margine in doppia cifra alla fine del primo quarto (29-17).

Le venete provano a dare una ulteriore accelerata in avvio di secondo periodo, ma le iblee pian piano risalgono la china portandosi sino al meno cinque del 31-26, che costringe la panchina orange a spendere time-out. L’uscita dal minuto delle orange è efficace, anche perché sull’altro fronte le isolane devono fare i conti con i problemi fisici di Romeo che finisce per essere semplice spettatrice della contesa. Howard prova ad ampliare lo scarto, costringendo il coach ospite Lardo a rifugiarsi in un time-out. Ragusa cera di riportarsi nuovamente sotto, ma Schio ha la prontezza, in ogni circostanza, di rimettere margine tra sé e le proprie avversarie, determinate però a non demordere minimamente.

Il rientro di Romeo dà un po’ di ulteriore mordente alle iblee che arrivano ad un solo punto di distacco sul 50-49. Hampton con una tripla firma il sorpasso (50-52). Le isolane salgono anche a più quattro, margine con cui chiudono il parziale a proprio favore (50-54). L’ultimo periodo è un’altalena con continue rincorse e cambi di fronte, le orange provano a piazzare la spallata decisiva con Howard (canestro dalla media e poi tripla del 63-58). Mabrey amplia il gap, ma Ostarello prova a dare la sveglia alle sue. Anigwe riavvicina con una tripla le isolane che, sempre grazie ai tiri dall’arco dei tre punti, si mantengono n linea, anche se Howard allontana nuovamente le orange. Ragusa si porta a meno tre, ma Hampton impatta a 74 con 45 secondi ancora da giocare ed è su questo punteggio che si chiude il parziale.

Nell’overtime è Ragusa a mettere sempre la testa avanti con Schio che va sempre all’inseguimento. Mabrey riporta avanti le orange con un gioco da tre punti (79-78) ed è ancora la statunitense a regalare margine alle venete portandole sul +5 dell’83-78. A sigillarla, dopo i liberi di Howard, il canestro del capitano azzurro Martina Bestagno che scrive, di fatto, la parola fine sulla contesa sul punteggio di 87-78.

TABELLINO

FAMILA WÜBER SCHIO – PASSALACQUA VIRTUS EIRENE RAGUSA 87-80 (29-17, 45-39; 50-54, 74-74)

SCHIO: Mabrey 23, Bestagno 6, Howard 18, Keys 4, Ndour 12; Verona 12, Sottana, Sventoraite 6, Crippa 3, Penna. All.: Dikaioulakos.

RAGUSA: Romeo 7, Hampton 28, Vitola 2, Attura 12, Anigwe 14; Ostarello 9, Dotto Fr. 4, Consolini 2. Ne: Di Fine, Olodo, Salice e Mallo. All.: Lardo.

ARBITRI: De Biase (Udine), Centonza (Ascoli Piceno) e Tommasi (Frosinone).

NOTE: progressione punteggio: 18-7 (5’), 37-28 (15’), 50-42 (25’), 60-58 (35’).

Si confermano i migliori piazzamenti nella parte alta del tabellone con la Dinamo Sassari che raggiunge Schio in semifinale superando in rimonta la Geas Sassari. Nel primo quarto Sassari non riesce ad essere particolarmente performante in attacco con Sesto San Giovanni che arriva a prendere un margine anche in doppia cifra (7-22 in avvio di secondo quarto), ma, col passare dei minuti, le isolane riescono a riportarsi sotto e, piano piano, con Holmes arrivano anche a ridurre il gap portandolo sino al meno cinque del 22-27 con una rubata chiusa con transizione finalizzata da appoggio al vetro da parte di Holmes, motivo di immediato time-out da parte di coach Zanotti che però non sortisce grandi effetti perché le sarde sono ad un solo possesso di distacco (24-27) all’intervallo lungo. Nel terzo quarto, la formazione sarda prosegue con forza la propria rimonta arrivando sino al meno due del 30’. L’ultimo periodo – sotto gli occhi del presidente nazionale della Federbasket Gianni Petrucci – è momento di forte equilibrio. Holmes lo spezza con una tripla (44-41) e la Dinamo vola anche sul più cinque del 48-43. Trucco, con una tripla, riporta le lombarde sul meno due (48-46) ed è Gustavsson, con una tripla, ad ampliare lo scarto. Gorini non ci sta, ma è ancora l’ala svedese a mantenere il gap e a condurre le sue verso le gare del venerdì. Per la Dinamo, alla prima esperienza nella kermesse tricolore, un ulteriore passo storico, stavolta verso un piazzamento tra le prime quattro.

TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 53-48 (7-14, 24-27; 36-37)

SASSARI: Carangelo 1, Gustavsson 14, Makurat 10, Thomas 2, Holmes J. 19; Ciavarella 7, Toffolo. Ne: Mazza, Arioli e Fara. All.: Restivo.

SESTO SAN GIOVANNI: Moore 11, Begic 8, Gorini 2, Bestagno E. 4, Holmes S. A. 4; Trucco 10, Panzera 5, Dotto C. 4, Arturi, Tava. All.: Zanotti.

ARBITRI: Nuara (Trevisi), Pellicani (Gorizia) e Corrias (Pordenone).

NOTE: progressione punteggio: 5-3 (7’), 12-25 (15’), 27-29 (25’), 46-41 (35’).