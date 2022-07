ISERNIA – Accademia Isernia nell’under 14 e 18 maschile, Molise Basket Young Termoli per l’under 16 sempre al maschile. Il ticket ‘In Movimento-Magnolia Campobasso’ per l’under 14 femminile con la sola Magnolia Campobasso, invece, mattatrice di under 16 e 18 femminile.

Sono state queste le società vincitrici delle finali regionali di basket 3×3, svoltesi mercoledì sera – l’orario, dal tardo pomeriggio, è stato posticipato per via delle temperature particolarmente elevate di giornata – sul playgroud nell’area del ‘Parco ferroviario’ ad Isernia.

Questi team andranno a rappresentare il Molise nelle prossime finali nazionali in programma, per under 16 e 18 (sia al maschile che al femminile), a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, dal 31 agosto al 3 settembre, mentre le under 14 maschili e femminili saranno chiamate a far parte della più ampia squadra del Molise che andrà in Toscana (nella Valdichiana Senese) in occasione del ‘Trofeo Coni’ in programma dal 29 settembre al 2 ottobre.

Quella del capoluogo pentro è stata una serata particolarmente riuscita con la presenza di ventuno team con – l’evento più corposo – ben otto iscritti alla competizione di under 16 maschile. Oltre alle società già citate erano presenti al maschile anche i team In Movimento di Casteldisangro, le società campobassane di Ennebici e Cestistica e l’Airino Termoli, mentre al femminile l’In Movimento di Casteldisangro aveva dato vita anche a dei team unicamente sangrini.

Notevole il lavoro dell’organizzazione curata, in ogni dettaglio, dal delegato provinciale di Isernia, nonché referente di settore per la delegazione regionale della Fip Molise, Raffaele Sassi ben supportato dal suo ‘braccio operativo’ Giuseppe Padula.

Ad assistere alle gare, oltre al delegato della Fip Molise Giuseppe Amorosa ed al responsabile tecnico territoriale Mimmo Sabatelli, anche la consigliera nazionale Coni (e delegato del Coni Point di Isernia) Elisabetta Lancellotta.