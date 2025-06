Presentazione del progetto Expo2025 di Osaka a Campobasso

CAMPOBASSO – Parte il countdown verso il prestigioso appuntamento universale Expo 2025 di Osaka. Nella giornata di giovedì 26 giugno, alle ore 10:30, presso la sala Giunta in Via Genova a Campobasso, l’Assessore Andrea Di Lucente, unitamente al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, terrà una conferenza stampa per illustrare agli organi di informazione il percorso ideato dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, al fine di presentare in Giappone, il volto migliore del nostro Molise.

“Un programma al quale lavoriamo da molti mesi e al quale è stato dedicato un impegno meticoloso. Sarà una vetrina dinamica e coinvolgente capace di attrarre visitatori e possibili investitori – ha sottolineato Di Lucente – L’idea è quella di accompagnare le nostre imprese a compiere il primo passo in un percorso di internazionalizzazione concreto. Expo – ha concluso – rappresenta un’occasione imperdibile che apre le porte verso il mercato asiatico, in continua crescita rispetto al panorama mondiale”.