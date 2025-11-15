Fisco: Cgia, nel 2022 in Molise evasi 499 milioni di euro

CAMPOBASSO – Secondo gli ultimi dati resi noti nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e citati dalla Cgia di Mestre, nel 2022 l’evasione fiscale in Italia ammonta a 102,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Molise, la stima delle imposte evase è pari a 499 milioni di euro.

Dall’analisi dell’associazione degli artigiani e piccole imprese, emerge inoltre che ogni cento euro di gettito tributario e contributivo incassato, sono stati evasi 16,4 euro. Relativamente a questa ultima voce, il Molise si colloca al sesto posto in Italia dopo Calabria, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna.