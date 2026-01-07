Dalla Mostra del Presepe di Bagnoli del Trigno alle esposizioni del MACTE di Termoli e del Palazzo GIL di Campobasso
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, il Molise offre un percorso che attraversa arte, tradizione e grandi anniversari culturali. Dalle atmosfere natalizie di Bagnoli del Trigno, con la XV Mostra del Presepe, alle sperimentazioni contemporanee del MACTE di Termoli, fino al viaggio nell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL di Campobasso: tre appuntamenti che raccontano un territorio vivo, curioso e in movimento.
MOSTRE
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
8 gennaio
Concerto gratuito dell’Alexian Group all’Auditorium Giovannitti di Campobasso.
9 gennaio
Al’Auditorium d’Italia di Isernia Lo Schiaccianoci con il Balletto di Mosca.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.