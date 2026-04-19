Il 1° maggio 2026 a Fossalto torna la Pagliara “Maje Maje”: sfilata, croce floreale, degustazioni, pranzo itinerante, DJ set e musica

FOSSALTO – A Fossalto il Primo maggio non è una semplice festa di primavera, ma un ritorno alle origini. La Pagliara, o “Maje Maje”, è una tradizione che attraversa i secoli e che ancora oggi riesce a trasformare il paese in un luogo sospeso tra mito, identità e memoria collettiva. Un rito che parla di rinascita, di comunità e di quel legame profondo con la terra che il Molise custodisce come un patrimonio prezioso.

La giornata si aprirà alle 10 con la benedizione della Pagliara e la sfilata tra le vie del borgo, un momento che ogni anno richiama residenti, emigrati e visitatori affascinati dalla forza simbolica di questa figura intrecciata di paglia. Alle 12 avverrà lo scambio della croce floreale tra il parroco e il sindaco, gesto che unisce sacro e tradizione popolare. Subito dopo, la degustazione di lessima, fave e vino offrirà un assaggio autentico della cucina locale.

Alle 13.30 il paese si trasformerà in un percorso gastronomico a cielo aperto con il pranzo itinerante, mentre nel pomeriggio, dalle 17.30, la festa prenderà un ritmo più moderno grazie al DJ set di Gaetano Ciolfi accompagnato dalla voce di Mdemme Voice. La serata si chiuderà alle 21.30 con lo spettacolo musicale della party band Direzioni Parallele, che porterà sul palco energia e divertimento.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco “Eugenio Cirese” di Fossalto, dal Comune, dalla Regione Molise e dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. Una collaborazione che conferma quanto la Pagliara sia più di una tradizione: è un simbolo identitario che continua a vivere, a emozionare e a raccontare il Molise attraverso gesti antichi e atmosfere senza tempo.