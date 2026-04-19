Mostre, appuntamenti fotografici, spettacoli, musica e il ritorno di Campobazar animano il 19 aprile in Molise
REGIONE – Il 19 aprile in Molise è una di quelle giornate che sembrano muoversi da sole, passando da una mostra all’altra, da un castello a un teatro, con quella naturalezza che solo i territori pieni di storie sanno avere. Molisenews24.it ricorda che é l’ultimo giorno utile per visitare la mostra di Michele Affatato al Castello Svevo di Termoli, mentre a Campobasso continuano a convivere fotografia, memoria e sperimentazione: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta aperta “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, e sempre in città prosegue Molichrom, il festival che porta in giro lo sguardo nomade dei fotografi.
All’Unimol, alla Galleria Aratro, si può ancora entrare nell’universo materico di Cosetta Mastragostino, in mostra fino al 6 maggio. Ma la giornata non si ferma qui: Campobasso torna a riempirsi di colori e oggetti con Campobazar, la festa del riuso, e ospita anche il Concerto Finale dei Vincitori del Musica Italia Grand Prize.
Il pomeriggio si apre con un Molise che suona e racconta: a Pietracatella arriva “Ascolta il Molise”, lo spettacolo del TeatroMusicaDuo che intreccia voce e contrabbasso per restituire identità e memoria. Alle 18, due appuntamenti in contemporanea: al Castello Ducale di Pescolanciano il Duo Ilon porta un concerto per violino e pianoforte, mentre al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato dà vita a “La cerimonia del messaggio”.
MOSTRE
Ultimo giorno al Castello Svevo di Termoli per la mostra di Michele Affatato
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL19 APRILE
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
a Campobasso il Concerto Finale dei Vincitori del “Musica Italia Grand Prize”
Pietracatella ospita “Ascolta il Molise”, lo spettacolo del TeatroMusicaDuo che unisce voce e contrabbasso per raccontare identità, memoria e cultura del territorio
Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon
Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 aprile
Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”
Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”
22 PRILE
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
21 aprile
A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
1 maggio
Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto