Mostre, appuntamenti fotografici, spettacoli, musica e il ritorno di Campobazar animano il 19 aprile in Molise

REGIONE – Il 19 aprile in Molise è una di quelle giornate che sembrano muoversi da sole, passando da una mostra all’altra, da un castello a un teatro, con quella naturalezza che solo i territori pieni di storie sanno avere. Molisenews24.it ricorda che é l’ultimo giorno utile per visitare la mostra di Michele Affatato al Castello Svevo di Termoli, mentre a Campobasso continuano a convivere fotografia, memoria e sperimentazione: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta aperta “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, e sempre in città prosegue Molichrom, il festival che porta in giro lo sguardo nomade dei fotografi.

All’Unimol, alla Galleria Aratro, si può ancora entrare nell’universo materico di Cosetta Mastragostino, in mostra fino al 6 maggio. Ma la giornata non si ferma qui: Campobasso torna a riempirsi di colori e oggetti con Campobazar, la festa del riuso, e ospita anche il Concerto Finale dei Vincitori del Musica Italia Grand Prize.

Il pomeriggio si apre con un Molise che suona e racconta: a Pietracatella arriva “Ascolta il Molise”, lo spettacolo del TeatroMusicaDuo che intreccia voce e contrabbasso per restituire identità e memoria. Alle 18, due appuntamenti in contemporanea: al Castello Ducale di Pescolanciano il Duo Ilon porta un concerto per violino e pianoforte, mentre al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato dà vita a “La cerimonia del messaggio”.

MOSTRE

Ultimo giorno al Castello Svevo di Termoli per la mostra di Michele Affatato

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL19 APRILE

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

a Campobasso il Concerto Finale dei Vincitori del “Musica Italia Grand Prize”

Pietracatella ospita “Ascolta il Molise”, lo spettacolo del TeatroMusicaDuo che unisce voce e contrabbasso per raccontare identità, memoria e cultura del territorio

Alle 18 al Castello Ducale di Pescolanciano il concerto per violino e pianoforte del Duo Ilon

Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 aprile

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

22 PRILE

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

21 aprile

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli