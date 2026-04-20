Eventi del 20 aprile in Molise: mostre, teatro e incontri. Cultura, fotografia e spettacoli in una giornata ricca di appuntamenti
REGIONE – Il 20 aprile in Molise si apre all’insegna della cultura, con appuntamenti che intrecciano fotografia, teatro e approfondimento. Molisenews24 ricorda che proseguono le grandi mostre che stanno animando Campobasso e dintorni: “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, allestita nell’atrio del Palazzo della Provincia, e Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che fino al 30 aprile porta in città sguardi e linguaggi da tutto il mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol continua invece la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, visitabile fino al 6 maggio.
Nel pomeriggio e in serata il cartellone si arricchisce di incontri e spettacoli. Alle 18 il Teatro del Loto di Ferrazzano accoglie Gianluca Ferrato con La cerimonia del messaggio, mentre alla stessa ora, al Circolo Sannitico di Campobasso, si tiene il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”. La giornata si chiude ancora al Loto, alle 20.30, con la replica dello spettacolo di Ferrato, per un finale che unisce parola scenica e riflessione.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 20 APRILE
Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”
Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”
Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 aprile
A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico
22 aprile
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
1 maggio
Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto