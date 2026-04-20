Eventi del 20 aprile in Molise: mostre, teatro e incontri. Cultura, fotografia e spettacoli in una giornata ricca di appuntamenti

REGIONE – Il 20 aprile in Molise si apre all’insegna della cultura, con appuntamenti che intrecciano fotografia, teatro e approfondimento. Molisenews24 ricorda che proseguono le grandi mostre che stanno animando Campobasso e dintorni: “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, allestita nell’atrio del Palazzo della Provincia, e Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade che fino al 30 aprile porta in città sguardi e linguaggi da tutto il mondo. Alla Galleria Aratro dell’Unimol continua invece la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, visitabile fino al 6 maggio.

Nel pomeriggio e in serata il cartellone si arricchisce di incontri e spettacoli. Alle 18 il Teatro del Loto di Ferrazzano accoglie Gianluca Ferrato con La cerimonia del messaggio, mentre alla stessa ora, al Circolo Sannitico di Campobasso, si tiene il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”. La giornata si chiude ancora al Loto, alle 20.30, con la replica dello spettacolo di Ferrato, per un finale che unisce parola scenica e riflessione.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 APRILE

Alle 18 Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

Alle 18 al Circolo Sannitico di Campobasso il convegno “Il vino nelle Sacre Scritture”

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano Gianluca Ferrato porta in scena “La cerimonia del messaggio”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 aprile

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

22 aprile

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli