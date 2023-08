GdF Campobasso, cambio al vertice del Comando Provinciale

Presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento

CAMPOBASSO – Nella mattinata odierna, presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso, tra il Colonnello Antonello Cefalo, cedente e il Colonnello Francalberto Di Rubbo, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luca Cervi, hanno partecipato, i Comandanti dei Reparti ed una Rappresentanza di Personale, delle Fiamme Gialle della Provincia di Campobasso.

Nel corso della cerimonia, il Colonnello Antonello Cefalo, che andrà, in Lombardia, ad assumere l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova, ha rivolto, espressioni di vivo apprezzamento, nei confronti del Personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio.

Dopo tre anni di permanenza, con importantissimi risultati nei diversi settori di intervento della Guardia di Finanza – risultati assolutamente di rilievo e resi pubblici, da ultimo, in occasione della Ricorrenza Anniversaria del Corpo –, al Colonnello Antonello Cefalo, succede, nell’incarico di Comandante Provinciale di Campobasso, il Colonnello Francalberto Di Rubbo, di origini sannite e proveniente dal Comando Interregionale di Napoli.

Il neo Comandante Provinciale di Campobasso ha espresso massima soddisfazione e vivo entusiasmo, per il nuovo e delicato compito assegnatogli.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca Cervi, dopo aver commemorato la tragica e prematura scomparsa dei Finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione a seguito di un incidente avvenuto durante un’attività addestrativa in Friuli, ha espresso, il suo ringraziamento, al Colonnello Antonello Cefalo, per l’attività svolta e per la costante ed oculata azione di comando, ed ha formulato, i migliori auspici, al Colonnello Francalberto Di Rubbo, per l’assunzione del nuovo incarico.