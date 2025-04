Gdf Campobasso, giuramento di fedeltà alla Repubblica dei neo ispettori

CAMPOBASSO – Nella Caserma “Finanziere Antonio ZARA, M.O.V.M.”, sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. B. Luca Cervi, del Capo di Stato Maggiore, Col. Salvatore Minale, del Comandante Provinciale Campobasso, Col. Francalberto Di Rubbo, del Comandante del R.O.An. di Termoli, Ten. Col. Ernesto Castellaneta, del quadro Ufficiali alla sede, dei familiari e di un’aliquota del personale in servizio, al cospetto del Tricolore, 22 militari promossi al grado superiore rispettivamente di Ispettore e Sovrintendente, già tutti in forza ai Reparti dipendenti del Molise, nonché 3 neo Finanzieri che hanno recentemente concluso il periodo di formazione presso i Reparti d’Istruzione, hanno prestato giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana.

Un atto solenne con il quale i militari hanno manifestato il loro impegno nell’adempimento, con disciplina ed onore, di tutti i doveri derivanti dallo status di militare. Nel corso della semplice ma intensa cerimonia, che ha comunque rappresentato un momento particolarmente solenne e toccante, il Generale Cervi ha inteso rimarcare il profondo significato dei doveri e dei valori contemplati nella formula di giuramento da intendersi non in termini meramente formali, ma di conferma degli impegni assunti, quale imprescindibile fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. A termine dell’evento, il Comandante Regionale ha rivolto un saluto ai familiari intervenuti, formulando ai giurandi i migliori auspici per il prosieguo della carriera, esortandoli a svolgere sempre i loro compiti con lealtà e dedizione.