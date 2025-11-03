GdF, il Generale Greco in visita al Comando Regionale Molise

Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco visita il Comando Regionale della Guardia di Finanza a Campobasso, elogiando l’impegno delle Fiamme Gialle molisane

CAMPOBASSO – Nel pomeriggio di oggi, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, è giunto a Campobasso, per una visita al Comando Regionale delle Fiamme Gialle.

L’Alto Ufficiale, accolto presso la caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara” dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Danilo Petrucelli, ha così potuto salutare le Autorità locali presenti, tra le quali il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale del Molise Vincenzo Niro e la Sindaca della Città Maria Luisa Forte.

Quindi, ha incontrato i militari dei reparti operativi, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

In seguito, ha assistito ad un briefing illustrativo dell’attuale situazione socio-economico del Molise e dell’andamento dell’attività operativa della Guardia di Finanza della regione; inoltre, è stato aggiornato sulle più importanti questioni attinenti al personale ed alle infrastrutture.

Al termine della visita, il Gen. C.A. Francesco Greco, nell’esprimere parole di apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, non ha mancato di esortare ad un impegno costante tutti i Finanzieri, uomini e donne, del Molise, per continuare ad assicurare un servizio qualificato, sempre all’altezza delle aspettative dei cittadini e delle Istituzioni tutte.