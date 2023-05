Gemellaggio Istituto Omnicomprensivo del Fortore e I.O. Ardea

RICCIA – L’I.O. del Fortore Riccia- Sant’Elia, nell’ambito Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 – “Progetto sperimentale di gemellaggio tra studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre Istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale – Accorciamo le distanze”, ha scelto di gemellarsi con l’Istituto Comprensivo Ardea I nei giorni 3-4-5 maggio 2023.

Lo scopo principe del progetto è l’educazione al patrimonio, la conoscenza e la valorizzazione dello stesso anche attraverso le parole di chi lo vive quotidianamente.

Gli studenti di Ardea saranno in visita in Molise dal 3 al 5 maggio p.v., accolti e accompagnati dai loro pari del nostro Istituto, che saranno in visita nel Lazio nei giorni a seguire. Nel soggiorno in Molise i ragazzi di Ardea visiteranno principalmente la valle del Fortore, in cui ricade il nostro Istituto, in particolare i borghi di Gambatesa, Pietracatella, Riccia e Sant’Elia a Pianisi, nonché il Parco archeologico di Saepinum – Altilia e il Castello Pandone di Venafro sulla strada del ritorno.