Cambio al vertice a Chieti: il Gen. B. Feroce subentra a Neosi alla guida della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Cerimonia il 12 settembre

CHIETI – Nel pomeriggio di oggi venerdì 12 settembre 2025, alle ore 18:00, nella caserma “Pasquale Infelisi” sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” di Chieti –alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci – si terrà la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Brigata Antonino Neosis, destinato a Roma (dove assumerà il ruolo di Direttore della Direzione dei Beni Storici e Documentali, nonché Direttore responsabile del Notiziario Storico dell’Arma e il Generale di Brigata Gianluca Feroce proveniente dal Comando della 2^ Brigata Mobile Carabinieri con sede in Livorno.

Il Generale Neosi lascia la sede di Chieti dopo due anni di comando in cui ha visitato tutte le Stazioni Carabinieri e i Reparti dipendenti d’Abruzzo e Molise, incontrando il personale, i Sindaci e le Autorità Locali, rimarcando la funzione sociale dei Carabinieri al servizio delle comunità.

Saranno presenti alla cerimonia, oltre alle massime Autorità civili, militari e religiose delle due regioni, anche i Comandanti Provinciali dell’Abruzzo e del Molise, i Comandanti dei Reparti Speciali e di quelli dell’Organizzazione Forestale, nonché una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali in congedo.

Il Generale di Brigata Gianluca Feroce, 56enne, romano, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena (172° corso “Carattere”) e il Corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma, venendo assegnato nel 1995 con il grado di Tenente all’allora 1° Battaglione CC Paracadutisti “Tuscania” (elevato a Reggimento il 1° giugno 1996) in Livorno, reparto d’élite dell’Arma, ove consolida -al comando di Compagnia Paracadutisti – specifiche competenze nel campo della Contro-interdizione/Contro-guerriglia anche attraverso frequenti impieghi, in supporto all’Arma Territoriale, in Sardegna, Calabria e Puglia.

Dal 2000 al 2004 regge il comando della Compagnia di Rende, in provincia di Cosenza, ottenendo brillanti risultati investigativi nel contrasto alla criminalità comune e organizzata calabrese.

Significativa l’esperienza di Stato Maggiore maturata presso il Comando Generale dell’Arma, ove ricopre per sei anni gli incarichi di Addetto e Capo Sezione nell’ambito dell’Ufficio Piani e Polizia Militare, occupandosi, in particolare, della pianificazione strategico-operativa nonché della gestione degli assetti dell’Istituzione schierati nelle varie missioni internazionali.

Riassegnato in qualità di Comandante, dal 2011 al 2013, al Battaglione Carabinieri Paracadutisti, segue dottrinalmente e operativamente l’evoluzione del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, nel frattempo divenuto Forza Speciale “Tier 2” della Difesa.

Nel 2013 diventa Comandante del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il reparto “Incursori” dell’Arma specializzato nelle operazioni antiterrorismo di liberazione ostaggi e nella conduzione di missioni per “Forze Speciali” nei vari Teatri Operativi, sotto egida del Ministero della Difesa.

A settembre 2017 viene richiamato al Comando Generale, ove guida per un anno l’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali (AES), acquisendo competenze nel campo dell’approvvigionamento di sistemi d’armamento, protezioni balistiche, munizioni e dotazioni specialistiche. A settembre dell’anno successivo, assume l’incarico di Capo Ufficio Piani e Polizia Militare, dedicandosi alla gestione delle varie missioni che l’Arma svolge nelle aree di crisi.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche nonché Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato con successo il 13° corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e cum laude la 74^ Sessione dell’Istituto Alti Studi della Difesa (IASD), ottenendo i relativi titoli. Ha conseguito, altresì, i Master in “Esperti in Scienze della Sicurezza e dell’Organizzazione”, “Studi internazionali strategico-militari” e “Scienze della sicurezza e dell’organizzazione”.

Ha partecipato a diverse missioni multinazionali: IFOR e SFOR in Bosnia-Erzegovina (1996, 1997 e 1999-2000), “ALBA” in Albania (1997), MSU-KFOR in Kossovo (2008-2009), ove ha retto il comando del Battaglione Multinational Specialized Unit (M.S.U.) in Pristina, nonché ISAF in Afghanistan (2013), dove ha comandato il Police Advisor Team (PAT) in seno al Regional Command – West in Herat.

Numerosi i corsi di qualificazione frequentati: NATO FIBUA Instructor Course presso il Land Warfare Centre (Warminster – GB); Legal Advisors Course e Force Protection Orientation Course presso la NATO School (Oberammergau – GER); Special Operations Component Command (SOCC) Staff Course presso il NATO Special Operations Headquarters (Chièvres – BEL). È in possesso di diverse qualifiche: paracadutista militare (FV e TCL), pattuglia guida, pattugliatore scelto, guardia del corpo, istruttore C-IED (contrasto agli ordigni improvvisati), istruttore militare di educazione fisica/difesa personale, paracadutista militare rumeno e USAF Military Free Fall Parachutist Badge.

Nel triennio 2019 – 2022 è stato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova, complessa città portuale particolarmente sensibile sotto il profilo della criminalità predatoria e transnazionale.

Da settembre 2023 all’11 settembre 2025 è stato Comandante della 2^ Brigata Mobile Carabinieri, la Grande Unità dell’Arma dei Carabinieri che riunisce i Reparti Speciali e di proiezione all’estero. Nel corso della sua carriera gli sono stati tributati due Encomi e un Elogio. È insignito delle seguenti onorificenze: Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia Mauriziana, Medaglia d’Argento della Difesa Nazionale Francese e Medaglia Afgana al merito di servizio “Loya Jirga”. Dal 2020 è Full Member dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo. È sposato e ha tre figli.