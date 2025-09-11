Istat: export Molise, -9,8% nel primo semestre del 2025

CAMPOBASSO – Nei primi sei mesi del 2025 il Molise, con -9,8%, è tra le regioni che hanno fatto registrare le flessioni tendenziali più alte dell’export. Le contrazioni maggiori, -14,4%, si sono registrate verso i Paesi extra Ue, -3,9% quelle relative ai Paesi Ue. E’ quanto rileva l’Istat.

Nel confronto con lo stesso periodo del precedente anno il volume delle esportazioni del Molise si è ridotto di 66 milioni di euro, passando da 675 milioni del 2024 a 609 milioni del 2025. Segno negativo anche per Sardegna (-17,3%), Campania (-15,5%) e Sicilia (-11,2%).