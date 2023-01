Giornata Memoria, Cotugno: “Il ricordo va anche a quelle centinaia di persone chiuse nei campi di internamento in Molise”

AGNONE – “Nella Giornata della Memoria, che segna la fine di quel terribile sterminio perpetrato dal regime nazista nei confronti degli ebrei, il ricordo va anche a quelle centinaia di persone chiuse nei campi di internamento in Molise che questa sera ricorderemo con un concerto di musica Jazz, la musica bandita dal regime nazi-fascista, al Teatro Italo-argentino di Agnone, uno dei cinque comuni sede dei Campi, in collaborazione con il Conservatorio Perosi e il Comune di Agnone. Un momento di riflessione affinché la memoria rimanga per sempre soprattutto per le nuove generazioni”.

Lo afferma il vice presidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, in occasione della Giornata della Memoria.