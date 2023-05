Giornate della Biodiversità a Capracotta il 3 e 4 giugno

Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta torna ad accogliere visitatori e studenti in occasione delle giornate della biodiversità

CAPRACOTTA – Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta sarà il fulcro delle giornate della Biodiversità che si terranno dal 3 al 4 giugno. Conservazione, ricerca, educazione e divulgazione, è su questi quattro elementi che il progetto BIOMOL focalizzerà le attività educative ed esperienziali rivolte ad ogni tipologia di visitatore.

Appena oltrepassato il grande portone in legno, il giardino si aprirà agli ospiti in tutta la sua naturale bellezza. Dai 1525 metri sul livello del mare si cammina immersi in un contesto naturale rappresentativo dell’intero Appennino centro-meridionale. Qui il termine biodiversità abbandona la teoria e diventa tangibile sin dal 1963, anno della sua costituzione, non solo per i numerosi habitat racchiusi negli 11 ettari di estensione, ma soprattutto per i progetti sviluppati e promossi dal Consorzio composto dal Comune di Capracotta, Università del Molise e Regione Molise.

Durante l’iniziativa BIOMOL le tradizionali visite al Giardino si trasformeranno in un’opportunità concreta di percezione del paesaggio attraverso laboratori itineranti di vario genere che accompagneranno i partecipanti in un progressivo percorso di avvicinamento al contesto naturale. Saranno coinvolti anche gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado, ma potranno partecipare ai diversi appuntamenti tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza in natura.

Il Giardino della Flora Appenninica non è un luogo di mera conservazione. Al contrario, è un luogo dinamico, inclusivo ed attento alle disabilità. Percorsi sensoriali percorribili in carrozzina, adatti ad ipovedenti e persone cieche rappresentano elementi perfettamente integrati con il contesto in cui non mancano ambientazioni pensate per le famiglie ed i più piccoli, uno dei target più presenti tra i visitatori di un luogo che nel corso degli anni ha saputo diventare anche attrattore turistico del Molise più autentico e sostenibile.

Visitare il Giardino e prendere parte ai tanti laboratori del progetto BIOMOL è facile: basta visitare il sito ufficiale www.giardinocapracotta.unimol.it oppure scrivere a giardinocapracotta@unimol.it

Appuntamento quindi al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, dal 3 giugno al 4 giugno.