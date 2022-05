ISERNIA – “Emozioni in “Rosa” ad Isernia per la partenza del Giro d’Italia! Ancora una volta uno spettacolo unico che ha visto tutta la città partecipare a questo evento che per ila nostra regione si ripete e che porta in tutta Italia una bellissima cartolina dal Molise”.

Questo il commento del vice governatore Vincenzo Cotugno a proposito della nona tappa del Giro d’Italia Isernia-Blockhaus che si è corsa nella giornata di oggi, 15 maggio, con partenza proprio dal capoluogo pentro.