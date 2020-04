Gli auguri di buona Pasqua di Cotugno: “Siamo più fragili, ma non sconfitti”

VENAFRO – Il vice presidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, ha voluto fare gli auguri di buona Pasqua ai cittadini attraverso il proprio profilo Facebook. Qui di seguito le parole di Cotugno, affidate a un post:

“Queste settimane trascorse in casa ci hanno reso più fragili, ma non sconfitti. Se questa drammatica epidemia ci ha insegnato qualcosa è che bisogna apprezzare di più le piccole cose, i gesti quotidiani, il nostro lavoro, l’amore per i nostri cari e per le persone tutte. Nel nostro cuore sappiamo che ci rialzeremo più forti di prima, una nuova resurrezione che è il senso più profondo della nostra fede cristiana. Con questo auspicio rivolgo a tutti gli auguri più sentiti di una buona Pasqua”.