Gravina eletto nel comitato esecutivo Uefa, i complimenti di Cotugno

VENAFRO – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato eletto nel comitato esecutivo Uefa. Il candidato italiano, con 53 preferenze, è risultato il più votato. A lui sono andati i complimenti di Vincenzo Cotugno, vice presidente della Regione Molise.

“Una grande soddisfazione per un amico e una persona di grande competenza che nel mondo del calcio, in un momento delicato e che vede diverse squadre tentare la via di campionati solitari, sta mettendo grande dedizione e professionalità. L’Italia ha un suo degno rappresentante in Uefa… auguri!”, ha scritto Cotugno su Facebook.