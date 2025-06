GUGLIONESI – Pochi giorni fa il Luogotenente Carica Speciale Egidio Bernardo Salera, Comandante della Stazione Carabinieri di Guglionesi (CB), dopo oltre 36 anni ha lasciato il servizio attivo nell’Arma.

Originario della provincia di Frosinone, dopo diverse esperienze in giro per la Penisola, nel 2002 è approdato alla Stazione Carabinieri di Guglionesi (CB), dedicandosi alla locale cittadinanza, divenendo col tempo un punto di riferimento per i militari di quel Comando Arma e per i cittadini, nonché un esempio di dedizione e disponibilità.

La sua carriera militare è iniziata nel 1989, con l’arruolamento quale Carabiniere effettivo e la frequenza del relativo corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento (BN), per poi essere destinato alla Stazione Carabinieri di Ravello (SA). Nel 1990 vinceva il concorso da Allievi Sottufficiali, frequentando quindi il relativo corso biennale tra Velletri (RM) e Firenze (FI) a conclusione del quale veniva destinato in Sardegna, quale Sottordine alla Stazione Carabinieri di Narcao (SU), della quale sarebbe poi diventato il Comandante dal 1995 al 2002; anno questo in cui approdava a Guglionesi (CB) quale Comandante della locale Stazione.

Durante la sua lunga e onorata carriera, egli si è sempre speso per la collettività, distinguendosi per disponibilità ed amore verso il prossimo nonché per il profondo senso del dovere, testimoniato tra l’altro dal lungo periodo di comando svolto nell’Organizzazione Territoriale della Benemerita.

L’amore per Guglionesi (CB) ed il profondo attaccamento ai suoi cittadini, però, non si è esaurito con la conclusione del servizio attivo nell’Arma da parte del Sottufficiale tant’è che lo stesso, sebbene di origine laziale, ha comunque deciso di prolungare la sua permanenza in quel centro anche ora che ha raggiunto la meritata quiescenza, divenendo cittadino guglionesano ma restando sempre e comunque – chi ha avuto il piacere di conoscerlo non può certamente nutrire dei dubbi su questo – un Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri con la Benemerita nel cuore e gli Alamari cuciti sull’anima.