A Campobasso, dal 21 al 24 maggio, sul Corso Vittorio Emanuele: prodotti tipici, artigianato, dolci e intrattenimento per tutta la famiglia
CAMPOBASSO – Gusto Italia in Tour – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana torna in Molise. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, nel cuore di Campobasso, lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele, il pubblico potrà immergersi in un percorso dedicato ai sapori, alle eccellenze e all’artigianato del Made in Italy.
Per quattro giorni, dalle ore 10 alle 24, le caratteristiche casette in legno ospiteranno produttori, artigiani e maestranze provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un viaggio tra gusto, tradizione e creatività.
Cosa troveranno i visitatori
Prodotti tipici italiani
Dolcezze al cioccolato
Dolci tradizionali regionali
Specialità ed eccellenze territoriali
Artigianato artistico e tradizionale
Creazioni handmade
Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati di enogastronomia, curiosi e turisti, con momenti di intrattenimento per grandi e piccini, degustazioni e incontri con i produttori.
Gusto Italia in Tour conferma così la sua missione: valorizzare il patrimonio agroalimentare e artigianale italiano, promuovendo la cultura del territorio e sostenendo le piccole realtà produttive che custodiscono saperi e tradizioni.
La tappa di Campobasso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario primaverile, un’occasione per vivere il centro città in un’atmosfera festosa e ricca di profumi, colori e sapori autentici.