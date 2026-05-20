A Campobasso, dal 21 al 24 maggio, sul Corso Vittorio Emanuele: prodotti tipici, artigianato, dolci e intrattenimento per tutta la famiglia

CAMPOBASSO – Gusto Italia in Tour – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana torna in Molise. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, nel cuore di Campobasso, lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele, il pubblico potrà immergersi in un percorso dedicato ai sapori, alle eccellenze e all’artigianato del Made in Italy.

Per quattro giorni, dalle ore 10 alle 24, le caratteristiche casette in legno ospiteranno produttori, artigiani e maestranze provenienti da diverse regioni italiane, offrendo un viaggio tra gusto, tradizione e creatività.

Cosa troveranno i visitatori

Prodotti tipici italiani

Dolcezze al cioccolato

Dolci tradizionali regionali

Specialità ed eccellenze territoriali

Artigianato artistico e tradizionale

Creazioni handmade

Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati di enogastronomia, curiosi e turisti, con momenti di intrattenimento per grandi e piccini, degustazioni e incontri con i produttori.

Gusto Italia in Tour conferma così la sua missione: valorizzare il patrimonio agroalimentare e artigianale italiano, promuovendo la cultura del territorio e sostenendo le piccole realtà produttive che custodiscono saperi e tradizioni.

La tappa di Campobasso rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario primaverile, un’occasione per vivere il centro città in un’atmosfera festosa e ricca di profumi, colori e sapori autentici.