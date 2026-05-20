Mostre, festival letterari, feste patronali e convegni su sanità digitale e sviluppo delle aree montane. Gli eventi in Molise del 20 maggio
REGIONE – Il 20 maggio in Molise é una giornata ricca di appuntamenti, tra cultura, tradizioni e approfondimenti scientifici. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso si chiude l’esposizione nazionale Made in Italy – Impresa al Femminile, mentre prosegue il viaggio creativo di Mondi Libri Segni Festival, dedicato alla letteratura e all’illustrazione per bambini e ragazzi. Spazio anche alle tradizioni con la Festa Patronale di San Bernardino da Siena a Vinchiaturo, che anima il paese con i suoi riti identitari.
Sul fronte della ricerca e dell’innovazione, il capoluogo ospita la Cross Border Conference del progetto DARING, un confronto internazionale sulle nuove frontiere della sanità digitale e sulla cura delle malattie neurodegenerative, con sessioni dedicate ai risultati condivisi tra Italia, Albania e Montenegro. A Termoli, invece, prende il via il convegno nazionale Il futuro delle aree montane in Italia, che riunisce studiosi e docenti per discutere di sostenibilità, governance e nuovi modelli di sviluppo dei territori interni.
GLI EVENTI DEL 20 MAGGIO
Mostre
Campobasso – Ultimo giorno per visitare la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.
Libri, Letteratura e Incontri con l’Autore
Campobasso
Fino al 24 maggio la seconda edizione di Mondi Libri Segni Festival. laboratorio creativo dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza.
Feste Patronali e tradizioni
Vinchiaturo – Festa Patronale di San Bernardino da Siena
Scienza, sanità e convegni
Campobasso
Cross Border Conference del progetto DARING, dedicata all’innovazione digitale nella cura delle malattie neurodegenerative
A partire dalle 15, presso la Sede di Sviluppo Italia Molise, Via Nazario Sauro 1, la Conferenza Internazionale “DARING” (Sanità Digitale e Alzheimer). Una conferenza transfrontaliera incentrata sull’innovazione e la resilienza nella cura delle malattie neurodegenerative, per presentare i primi risultati del progetto che unisce Italia, Albania e Montenegro.
Termoli
Alle 17 presso il Forum Nazionale Polo Universitario di Termoli (UniMol), inizia la prima giornata del convegno nazionale “Il futuro delle aree montane in Italia”. Riuniti studiosi e docenti di varie università italiane per discutere di sostenibilità, nuovi modelli abitativi, governance e attrattività dei territori montani.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 maggio
Campobasso
Dalle 10 alle 24 /fino al 24 maggio), in Corso Vittorio Emanuele, arriva Gusto Italia in Tour – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana
All’Auditorium Giovannitti arriva “L’Incanto della Festa”, recital dedicato ai Misteri di Campobasso tra musica, danza, tradizione e testimonianze storiche
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
Larino – Festa di San Pardo
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
Larino – Festa di San Pardo
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto