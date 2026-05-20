Mostre, festival letterari, feste patronali e convegni su sanità digitale e sviluppo delle aree montane. Gli eventi in Molise del 20 maggio

REGIONE – Il 20 maggio in Molise é una giornata ricca di appuntamenti, tra cultura, tradizioni e approfondimenti scientifici. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso si chiude l’esposizione nazionale Made in Italy – Impresa al Femminile, mentre prosegue il viaggio creativo di Mondi Libri Segni Festival, dedicato alla letteratura e all’illustrazione per bambini e ragazzi. Spazio anche alle tradizioni con la Festa Patronale di San Bernardino da Siena a Vinchiaturo, che anima il paese con i suoi riti identitari.

Sul fronte della ricerca e dell’innovazione, il capoluogo ospita la Cross Border Conference del progetto DARING, un confronto internazionale sulle nuove frontiere della sanità digitale e sulla cura delle malattie neurodegenerative, con sessioni dedicate ai risultati condivisi tra Italia, Albania e Montenegro. A Termoli, invece, prende il via il convegno nazionale Il futuro delle aree montane in Italia, che riunisce studiosi e docenti per discutere di sostenibilità, governance e nuovi modelli di sviluppo dei territori interni.

GLI EVENTI DEL 20 MAGGIO

Mostre

Campobasso – Ultimo giorno per visitare la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura.

Libri, Letteratura e Incontri con l’Autore

Campobasso

Fino al 24 maggio la seconda edizione di Mondi Libri Segni Festival. laboratorio creativo dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza.

Feste Patronali e tradizioni

Vinchiaturo – Festa Patronale di San Bernardino da Siena

Scienza, sanità e convegni

Campobasso

Cross Border Conference del progetto DARING, dedicata all’innovazione digitale nella cura delle malattie neurodegenerative

A partire dalle 15, presso la Sede di Sviluppo Italia Molise, Via Nazario Sauro 1, la Conferenza Internazionale “DARING” (Sanità Digitale e Alzheimer). Una conferenza transfrontaliera incentrata sull’innovazione e la resilienza nella cura delle malattie neurodegenerative, per presentare i primi risultati del progetto che unisce Italia, Albania e Montenegro.

Termoli

Alle 17 presso il Forum Nazionale Polo Universitario di Termoli (UniMol), inizia la prima giornata del convegno nazionale “Il futuro delle aree montane in Italia”. Riuniti studiosi e docenti di varie università italiane per discutere di sostenibilità, nuovi modelli abitativi, governance e attrattività dei territori montani.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 maggio

Campobasso

Dalle 10 alle 24 /fino al 24 maggio), in Corso Vittorio Emanuele, arriva Gusto Italia in Tour – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana

All’Auditorium Giovannitti arriva “L’Incanto della Festa”, recital dedicato ai Misteri di Campobasso tra musica, danza, tradizione e testimonianze storiche

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

Larino – Festa di San Pardo

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

Larino – Festa di San Pardo

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli