I Misteri di Campobasso 2020 tra arte e tecnologia [VIDEO]

CAMPOBASSO – Il video integrale delle tre dirette Facebook e YouTube dei giorni giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno 2020 in cui artisti e tecnologi presentano i Misteri di Campobasso. La maratona web Ingegnarsi è stata ideata dalla Regione Molise, nell’ambito del Progetto RegionArts, in collaborazione con il Comune di Campobasso. Vuol essere un modo per celebrare in Corpus Domini e tenere insieme la comunità locale, orfana della tradizionale sfilata degli Ingegni del Di Zinno, a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.