Il Festival dell’Appennino arriva in Molise, tappa a Sesto Campano

L’11 luglio Appennino Bike Tour con talk, degustazioni, attività per bambini e Forum sullo Sviluppo Sostenibile per promuovere il territorio

SESTO CAMPANO – Appennino Bike Tour con il suo Festival che sta attraversando l’Italia con eventi nazionali in ognuna delle regioni appenniniche, l’11 luglio a partire dalle ore 13,00 sarà in Molise. Sesto Campano il comune che si è aggiudicata la tappa Molisana in virtù di un bando aperto che ha visto la partecipazione di svariati comuni molisani.

ABT Festival il suo nome, è il tour che attraversa l’Italia per promuovere l’Appennino e accendere i riflettori sullo sviluppo di queste aree. Il Festival vede l’organizzazione di un evento nazionale in ognuna delle regioni appenniniche e nasce grazie alla progettualità presentata al G7 Ambiente di Bologna 2017 che ha portato all’avvio del Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino e alla realizzazione della direttrice cicloturistica Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino.

Ogni evento prevede l’allestimento del Villaggio Appennino Bike Tour, in cui saranno presenti gonfiabili con brand nazionali e operatori turistici, l’organizzazione di talk, convegni, degustazioni e attività di avviamento alla bicicletta per i più piccoli. Il Comune ospitante sarà anche tappa del Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, appuntamento in cui sarà fatto il punto a livello regionale sulle progettualità in corso e future. Al Forum saranno invitati a partecipare tutti i Sindaci dell’Appennino di quella Regione unitamente a rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali, provinciali, di Associazioni e Enti impegnati per lo sviluppo del territorio.

Ogni anno saranno organizzati 14 eventi selezionando un Comune ospitante in ognuna delle regioni appenniniche (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria). Per tutta la giornata nel Villaggio Appennino Bike Tour saranno organizzati talk, convegni, degustazioni e attività di avviamento alla bicicletta per i più piccoli. Sarà inoltre possibile reperire materiali informativi sulle principali attrazioni turistiche del territorio regionale. Verranno inoltre, nominato gli ambasciatori dell’Appennino con la consegna riconoscimenti.

Il programma dell’evento Molisano prevede l’arrivo presso la struttura delle Sette Querce non prima delle ore 13,00. Nel pomeriggio, a partire dalle 15,30 visita a Roccapipirozzi – albergo diffuso. Alle ore 18,00 incontro presso le Sette Querce – Forum sullo Sviluppo Sostenibile – a seguire nomina ambasciatori dell’Appennino. La stampa è invitata a intervenire.