“Il mare in mezzo”, il molisano Domenico Cornacchione torna al fumetto

Dopo aver pubblicato il saggio d’architettura “Adolf Loos e la negazione dello stile”, Domenico Cornacchione torna al fumetto con la versione definitive de “Il mare in mezzo”, fumetto apparso per la prima volta nel 2008, in edizione ridotta, sulle pagine de “Il Cosmopolita – rivista di fumetto e sperimentazione”. Da lunedì 22 maggio in tutte le librerie e in tutte le fumetterie sarà disponibile, anche in versione e-book, l’edizione definitiva del fumetto con oltre cinquanta pagine inedite.

“Il mare in mezzo” è la storia di un singolare viaggio attraverso l’Adriatico, un divertente inseguimento tra due barche con a bordo buffi e improbabili personaggi. “Il mare in mezzo” è anche una storia di amicizia, di vita quotidiana e di bizzarre situazioni paradossali.

Domenico Cornacchione, nato in Molise nel 1984, vive e lavora a Roma. Artista, curatore e critico d’arte, si è diplomato in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e ha conseguito la Laurea Magistrale in Storia dell’Arte presso l’Università di Roma Tor Vergata. Organizzatore di eventi e mostre d’arte contemporanea ha curato diversi cataloghi e firmato numerosi testi critici. Ha lavorato come fumettista e vignettista e ha realizzato scenografie per il Teatro Officina di Milano. È il fondatore della Casa Editrice Cornacchione Editore.

Cornacchione Editore, una nuova casa editrice indipendente che vuole dare spazio a nuove voci e crescere insieme ai suoi autori. Particolarmente interessata al fumetto, al libro illustrato e alla saggistica d’arte, non chiude, però, le sue porte alla narrativa.

Per saperne di più www.cornacchioneeditore.it