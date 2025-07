“Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive”, convegno all’Unimol

CAMPOBASSO – “Il mercato volontario dei crediti di carbonio: opportunità e prospettive”, questo il tema del convegno che si terrà questa mattina, a partire dalle ore 9:30, nell’Aula Mendel dell’Università degli Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti, II Edificio Polifunzionale, in via F. De Santis a Campobasso.

Inserito nel programma “GECO 2.2”, di cui Coldiretti Molise è partner, insieme con Legacoop Romagna e Ciheam Bari (partner associati rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna e Puglia), Legacoop Marche, l’Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (partner associato del Ministero dell’Agricoltura croato), la Regione di Dubrovnik Neretva e la OGAM (Associazione olivicoltori Mastrinka), l’incontro sarà articolato in due momenti: quello dei saluti istituzionali e delle successive relazioni ed una tavola rotonda dal tema: “Crediti di Carbonio: opportunità e prospettive per uno futuro ecocompatibile ed ecosostenibile”.

Ad aprire i lavori sarà il Direttore del Dipartimento AAA dell’Unimol, Raffaele Coppola, cui seguiranno i saluti di Claudio Papa, Presidente regionale di Coldiretti Molise, Paolo Spina, Presidente CCIAA Molise, Giuseppe Palumbo, Presidente Ordine degli Agronomi e Salvatore Micone, Assessore Agricoltura Molise.

Si entrerà poi nel vivo dell’incontro, coordinato Angelo Cappuccio, Project Manager di Coldiretti Molise, che introdurrà le relazioni di: Antonio Cinti, di Legacoop Romagna, Coordinatore scientifico del progetto “GECO 2.2”; Erica Di Iorio del Dipartimento AAA dell’Unimol; e Vincenzo Verrastro del CIHEAM Bari.

Seguirà la tavola rotonda, coordinata dai professori Antonio De Cristofaro e Giuseppe Palumbo dell’Unimol, cui parteciperanno: la Regione Molise, Coldiretti Molise, la CCIAA Molise, l’Unimol, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Campobasso e Isernia, vari Stakeholder regionali e le Imprese agricole invitate all’evento.

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, il Progetto “GECO 2.2” si pone l’obiettivo di creare un mercato volontario dei crediti di carbonio a livello regionale, con un focus specifico sul settore agricolo. “GECO 2.2” vuole mettere in rete un sistema interregionale per potenziare il monitoraggio del cambiamento climatico, sperimentare pratiche di agricoltura eco-compatibile e lanciare un nuovo mercato volontario di carbonio, in cui il ruolo dell’agricoltura è fondamentale per la sua intrinseca capacità di catturare ed immagazzinare la CO2 nel tempo.